Домработница обворовала роскошный особняк умершей от рака Веры Глаголевой

Актриса Вера Глаголева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В семье умершей от рака актрисы Веры Глаголевой переполох. На Николиной Горе обворовали роскошный дом покойной звезды российского кино. Заявление написала старшая дочь артистки Анна Нахапетова. Отцом девушки является первый муж Глаголевой - режиссер Родион Нахапетов.

Домработница обокрала коттедж Веры Глаголевой на Рублевке, в котором сейчас живет старшая дочь актрисы Анна Нахапетова. Оборотистая дамочка выносила вещи из шикарного особняка на Николиной Горе потихоньку, так что хозяева хватились не сразу.

Но вскоре женщина осмелела. Это ее и подвело. Неладное близкие актрисы почуяли после того, как пропали люксовая сумка и коллекционная шайба зятя актрисы - знаменитого хоккеиста Александра Овечкина, передает сайт mk.ru.

Анна обратилась в полицию. Стражи порядка установили, что уборщица продавала украденное через свой аккаунт на одном из сайтов объявлений. Домработница задержана. Она призналась в шести случаях воровства.

Напомним, Вера Глаголева скончалась от рака желудка в 2017 году в 61 год в немецкой клинике Шварцвальд-Бар при университете Фрайбурга в пригороде Баден-Бадена. Женщина до последнего скрывала свой страшный диагноз. Актриса мужественно боролась с недугом.

Ее первым мужем был Родион Нахапетов. В браке родились две дочери - Анна появилась на свет в 1978 году, а Мария - в 1980-м. От второго мужа- миллиардера Кирилла Шубского артистка родила дочь Настю. За месяц до смерти Глаголева выдала младшую наследницу замуж за Александра Овечкина.