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Звезды19 октября 2022 19:40

Юлия Меньшова пренебрежительно отозвалась о Владимире Познере

При этом актриса оказалась не скупа на комплименты самой себе
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Зато Юлия оказалась не скупа на комплименты самой себе

Зато Юлия оказалась не скупа на комплименты самой себе

Фото: Личный архив

Юлия Меньшова известна широкой публике не только как актриса, но и телеведущая. Будучи дочерью известных родителей, творческую карьеру она начинала с театральных подмостков и сериалов. А потом решила попробовать себя в качестве интервьюера. Оценивают работу дочери Владимира Меньшовой в кадре по-разному. Кто-то критикует артистку, кто-то хвалит. Сама Юлия на завистников внимания не обращает. А еще не боится резко высказываться в адрес своих коллег по цеху.

Юлия Меньшова пренебрежительно отозвалась о Владимире Познере, который не один десяток лет берет интервью у политиков, артистов, спортсменами. По мнению Юлии, Владимир Владимирович устарел и допускает досадные ошибки во время съемок.

"Манера Владимира Познера говорить с гостями мне кажется уже устаревшей. Он очень интересный человек, хорошо подкованный в умении вести политические интервью. Но когда он приглашает людей на интервью, он вместе с командой совершает крупные ошибки. Например, когда к Познеру приходит гость из театральной среды, он может перепутать факты в биографии", - объяснилась ведущая.

Зато Юлия оказалась не скупа на комплименты самой себе. Рассказывая о собственных методах ведения беседы, Меньшова раскрыла главных секрет успеха своих проектов.

"Те интервью, которые я делаю для канала, уже не портретные, а раскрывающие сформированную личность через отношение к каким-то обстоятельствам. Мне интересна позиция человека и то, что он думает", - заключила Меньшова в эфире онлайн-шоу "ОК на связи!".

Стоит отметить, что саму актрису в последнее время часто критикует Станислав Садальский. Он намекает на не самое чистое прошлое Меньшовой.

"Мне, правда, не нравилось, как вы вели передачу (речь о шоу «Сегодня вечером» - ред.). Не раскрывал зрителям правду, каким образом вы попали на Первый канал, сколько титанических усилий пришлось приложить вашему отцу, знаменитому режиссеру", - сообщил актер.

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