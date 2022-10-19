Зато Юлия оказалась не скупа на комплименты самой себе Фото: Личный архив

Юлия Меньшова известна широкой публике не только как актриса, но и телеведущая. Будучи дочерью известных родителей, творческую карьеру она начинала с театральных подмостков и сериалов. А потом решила попробовать себя в качестве интервьюера. Оценивают работу дочери Владимира Меньшовой в кадре по-разному. Кто-то критикует артистку, кто-то хвалит. Сама Юлия на завистников внимания не обращает. А еще не боится резко высказываться в адрес своих коллег по цеху.

Юлия Меньшова пренебрежительно отозвалась о Владимире Познере, который не один десяток лет берет интервью у политиков, артистов, спортсменами. По мнению Юлии, Владимир Владимирович устарел и допускает досадные ошибки во время съемок.

"Манера Владимира Познера говорить с гостями мне кажется уже устаревшей. Он очень интересный человек, хорошо подкованный в умении вести политические интервью. Но когда он приглашает людей на интервью, он вместе с командой совершает крупные ошибки. Например, когда к Познеру приходит гость из театральной среды, он может перепутать факты в биографии", - объяснилась ведущая.

Зато Юлия оказалась не скупа на комплименты самой себе. Рассказывая о собственных методах ведения беседы, Меньшова раскрыла главных секрет успеха своих проектов.

"Те интервью, которые я делаю для канала, уже не портретные, а раскрывающие сформированную личность через отношение к каким-то обстоятельствам. Мне интересна позиция человека и то, что он думает", - заключила Меньшова в эфире онлайн-шоу "ОК на связи!".

Стоит отметить, что саму актрису в последнее время часто критикует Станислав Садальский. Он намекает на не самое чистое прошлое Меньшовой.

"Мне, правда, не нравилось, как вы вели передачу (речь о шоу «Сегодня вечером» - ред.). Не раскрывал зрителям правду, каким образом вы попали на Первый канал, сколько титанических усилий пришлось приложить вашему отцу, знаменитому режиссеру", - сообщил актер.