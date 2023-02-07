Юлия Меньшова сделала заявление о Екатерине Андреевой и попросила прощения

Меньшовой пришлось объясниться и публично извиниться Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Меньшова неожиданно для себя попала в довольно щекотливую ситуацию. Артистка с восторгом написала о том, что восхищается красотой диктора Екатерины Андреевой. При этом дочь Владимира Меньшова уточнила, что Андреевой 61 год. Данное утверждение произвело эффект разорвавшей бомбы.

Юлия Меньшова "прокололась" с реальным возрастом Екатерины Андреевой. Она решила сделать комплимент коллеге, но случайно наступила на больную мозоль. Артистка написала о том, что ведущая Первого канала прекрасно выглядит на седьмом десятке. Пикантность ситуации заключается в том, что сама Андреева говорит, что появилась на свет на четыре года позже. Сейчас ей всего 57 лет.

Фанаты удивились. Меньшовой пришлось объясниться и и публично извиниться.

"Мне тут внезапно прилетело, что я открыла большую тайну... Прошу прощения. Но сути дела это не меняет. 57 лет или 61 - в любом случае я восхищаюсь Катей Андреевой", - написала дочь Владимира Меньшова.

Напомним, уже довольно давно не утихают споры о том, сколько же Андреевой лет на самом деле. А все потому, что диктор давно обманула возраст - выглядит она великолепно.

Екатерина много лет спит в темной холодной комнате на ортопедической подушке. Температура воздуха в помещении не должна превышать 17 градусов. А еще пользуется одним и тем же увлажняющим кремом, который ей когда-то посоветовал косметолог. Женщина делает плазмолифтинг и массаж лица ионами серебра.