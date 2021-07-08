Осунувшаяся Юлия Меньшова еле сидела у гроба отца

Дочь режиссера Юлия Меньшова еле сидела у гроба во время гражданской панихиды Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве завершилась церемония прощания с Владимиром Меньшовым, который скончался 5 июля на 82-м году жизни. Дочь режиссера Юлия Меньшова еле сидела у гроба во время гражданской панихиды. 51-летняя актриса сильно осунулась, выглядела болезненно бледной и все время плакала. А вот вдова Вера Алентова на удивление держалась более стойко. В самом конце церемонии она подошла к гробу любимого, положила на него руки, немного постояла и ушла. После этого всем присутствующим разрешили возложить цветы.

Панихида началась в 11 утра, но поклонники творчества Владимира Меньшова начали подтягиваться к Дому кино заранее. Отдать дань памяти и возложить цветы пускали всех желающих. Проститься со знаменитым артистом пришли сотни людей.

В Москве завершилась церемония прощания с Владимиром Меньшовым Фото: Иван МАКЕЕВ

Гроб с телом режиссера установили на сцене, на большом экране транслировали архивные кадры. Рядом с гробом в первом ряду сидели самые близкие: вдова Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова и ее муж Игорь Гордин, а также их дочь Таисия.

Трогательную речь в память о знаменитом деде сказал внук Андрей: "На эту сцену выходило много замечательных людей. От лица семьи я скажу последнее слово. Мне хочется говорит о своем дедушке. Мы его так не называли, мы называли его коротко - дед. Это было без иронии тепло, кажется, дед не возражал. Это человек, который привил мне любовь к кулинарии. Он прекрасно готовил. Именно он настаивал, чтобы я поступал в Школу-студию МХАТ, считал, что она воспитывает людей. Что бы я не делал, я всегда думаю и буду думать о том, что бы сказал обо мне дед. Я не готовил речь, но я подготовил небольшой фильм. Это кадры с дедом из его фильмов. Вот все о нем говорят как о режиссере. Но ведь он был прекрасным актером. Я хочу, чтобы он нам запомнился таким - лирическим, молодым и очень красивым". На этих словах Меньшова заплакала.

После просмотра ролика гроб с телом Владимира Валентиновича вынесли из Дома кино под бурные аплодисменты публики. Вслед за гробом на улицу вышли близкие режиссера - вдова, дочь с мужем и внуки. Гордин все время обнимал Таисию и поддерживал под руку осунувшуюся жену Юлю. Она нервно комкала в руках бумажный платочек, смахивая слезы.

В эти дни ей пришлось особенно тяжело - смерть отца стала для нее настоящим потрясением, а переживания за маму буквально довели актрису до отчаяния. Убитая горем Меньшова даже была вынуждена умолять светских хроникеров проявить сострадание и не докучать звонками.

В настоящее время гроб с телом режиссера отправился в храм Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской. Там пройдет отпевание. Свой последний приют мэтр обретет на Новодевичьем кладбище. Его похоронят рядом с Василием Лановым.