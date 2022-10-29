Последние новости о ситуации вокруг Украины на 29 октября 2022 года: Как зовут главного садиста Мариуполя и чем накормят на Днепре американских орлов

Работа российских добровольцев из числа бывших военнослужащих армии РФ на позициях на линии соприкосновения в ЛНР. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Крик «Орлов» в самостийной застрянет в пробитом горле

Экс-советник президента Рональда Рейгана, Пол Крейг Робертс, мрачно смотрит на шансы американской 101-й воздушно-десантной дивизии «Кричащие орлы» проявить себя на Украине. Если эти «орлы» рискнут из Румынии упорхнуть в незалежную, их там ждет неласковый прием. Робертс задается вопросом: «Что произойдет, если они это сделают?». Обычно воздушно-десантным подразделениям не хватает тяжелого вооружения, отмечает бывший советник Рейгана. И полагает, что «Кричащие орлы» будут быстро подавлены тяжелым вооружением российской пехоты. Бывший сотрудник Белого дома использует выражение «их порвут в клочья». Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников - и результатом станет эскалация ситуации со стороны Штатов. Толку вот только не будет никакого. Эти парашюты уже точно не раскроются.

Террористы в Ставрополье восхищались азовцами

По данным ФСБ, в Ставропольском крае задержали группу из четырех человек, готовивших теракт. Несостоявшиеся террористы были сторонниками идеологии украинских националистов. Особенно их восхищали «герои» из запрещенного в России и бесславно закончившие свой путь в Мариуполе нацбата «Азов» (организация, запрещенная на территории Российской Федерации). А собирались последователи бандеровцев подорвать один из административных объектов региона. В тайнике в Предгорном районе нашли огнестрельное оружие, готовые взрывные устройства и компоненты для изготовления новых, методическую литературу по организации массовых беспорядков. Неудавшимся «воинам света» светят темные сроки.

Белорусы отрезают «Погоню» от украинских корней

Портал Zerkalo сообщает, что белорусский МВД включил в экстремистский перечень группу сторонников оппозиционера Валерия Цепкало и выступавший на стороне Киева полк «Погоня». В добровольческом полку «Погоня», «геройствовали» граждане Белоруссии, воевавшие на стороне Украины с 2014 года. Свое название полк получил в честь «Погони» — герба Великого княжества Литовского, который в 1991—1995 годах был государственным гербом Белоруссии. Никого особо не догнали и вряд и согрелись.

Из незалежной бегут все больше и все дальше

Судя по «инфляционному отчету» Национального банка Украины, в скором будущем за границей будет оставаться намного больше украинцев, чем предполагали в Киеве еще вчера. В отчете говорится: «С учетом текущей ситуации и высоких рисков безопасности, которые сохранятся по меньшей мере до середины следующего года, а также роста рисков для отопительного сезона 2022/2023 годов, оценка количества мигрантов, которые останутся за рубежом, существенно увеличена». По прогнозу НБУ к концу 2022 года за границей осядут 8 млн беженцев из Украины. Но ведь какое же облегчение Киеву – этим миллионам не надо платить зарплаты, пенсии, пособия на детей и прочую «социалку» - и еще не надо топить и освещать их оставленное жилье. Экая удача…

Самостийная все же заминировала границу с Белоруссией

Андрей Демченко, представитель украинской погранслужбы, с гордостью доложил, что его непобедимая держава усилила свои оборонительные позиции в районе белорусских рубежей. А именно - заминировала часть приграничной территории. Демченко радостно сообщил: «Сейчас на границе с Белоруссией пограничники и другие составляющие сил обороны Украины нарастили инженерное обустройство, оборонительные позиции и минирование территории. Подразделениями отработаны меры взаимодействия». Теперь важно, чтобы пьяные украинские стражи рубежей, которые привыкли под мухой ходить на рыбалку и по грибы на нейтральной полосе, не напоролись на свои же мины и не спровоцировали большой пограничный шухер.

Сколько денег нужно на восстановление Луганской республики

В Следственном комитете России подсчитали примерную сумму, которая может понадобится на восстановление разрушенных городов Донбасса. Цифры прозвучали по время визита главы ведомства Александра Бастрыкина в Луганск, на совещании штаба по расследованию преступлений, совершенных в регионе. Сотрудники СКР осмотрели свыше полутысячи соцобъектов в городах Луганской народной республики, а также и в Мариуполе в ДНР. Был также проведен осмотр 10 тысяч многоэтажек и домов частного сектора. После чего была озвучена сумма, необходимая на работы по восстановлению — более 223 миллиардов рублей. При том в данную сумму не включены расходы на восстановление Донецкой народной республики – за исключением Мариуполя. Киеву - приготовиться.

В Киеве пытаются экономить на электроэнергии

В столице на Днепре ввели экстренные ограничения электроснабжения. Это вызвано серьезными повреждениями в городской энергосистеме. В «Киевских региональных электросетях» отметили, что из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в столичном регионе «возник дефицит мощности в размере 30 процентов потребления». В компании заявили: «Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов страны госэнергокомпания НЭК «Укрэнерго» вынуждена вводить беспрецедентные экстренные ограничения электроснабжения». В компании попросили жителей столицы умеренно снизить потребление в утренние часы, с 6 до 11, и в вечерние, с 17 до 23. И добавили, что высока вероятность «применения более жестких и длительных отключений электроснабжения». Можно освещать свой жизненный путь люминесцентными плакатами с подрывом Крымского моста.

Новый украинский посол в ФРГ наглеет пуще прежнего

Алексей Макеев, сменивший на посту посла Украины в ФРГ известного трагикомика Мельника, полагает, что Берлин совсем скоро созреет для поставок своих новых танков Киеву. Макеев убежден, что Украине удастся убедить Федеративную республику точно так же, как это произошло с системами противовоздушной обороны. Новый гений дипломатии заявил: «Я уверен, что Германия созреет к политическому решению о поставке бронированной техники и танков, как мы смогли переубедить Германию поменять позицию по поводу систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО. Так как кроме IRIS-T стоит вспомнить 30 «гепардов», которые защищают наше небо». Немецкий канцлер, впрочем, говорит нечто иное. Интересно, в каком инкубаторе высиживают таких дипломатов?

Эвакуация херсонцев, в общем, завершилась

Кирилл Стремоусов, замгубернатора Херсонской области, сообщил, что организованная эвакуация мирного населения с правого берега, в том числе из областного центра, завершена. Стремоусов подчеркнул: «Закончилась эвакуация. Она была не принудительная. Мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами Херсонской области». В экстренных службах региона сообщили, что переправы для желающих уехать продолжают действовать, а службы оказывают помощь жителям в переезде. Продолжает работать горячая линия. Люди могут записаться на ней и уехать. Планировалось, что город покинут 50-60 тысяч человек. Администрация региона на данный момент работает на левобережье. А ждуны – ждут. Но вряд ли дождутся.

Украинского генерала-садиста вычислили

Личность украинского «военачальника», который приказывал не открывать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей как живой щит, установлена российскими следователями. В СК заявили: «Установлена личность командующего группировки войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, который лично отдавал приказы о блокировке гуманитарных коридоров». По данным следствия, штаб обороны под командованием этого военного деятеля приказал уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представляющих угрозы для украинских военных женщин и детей. Сейчас СК присвоил Павлюку статус обвиняемого. Принимаются меры по его розыску. Для него гуманитарного коридора не будет точно.