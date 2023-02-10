От грязных трусов до "Троицы". Какими скандалами запомнилась экс-директор Третьяковской галереи

Директор галереи Зельфира Трегулова лишилась должности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свершилось. Директор галереи Зельфира Трегулова, наконец, лишилась должности. По официальной версии, из-за истечения срока контракта. Но, как заметили ехидствующие в телеграмм-каналах, "истинные причины мы все знаем". За восемь лет, что Зельфира Исмаиловна правила главным музеем страны, в нем произошло небывалое количество скандалов. Предыдущих директоров Третьяковки снимали с насиженных мест и за меньшее. Но Трегулова казалось непотопляемой.

Было подмечено: на семь бед у Зельфиры Исмаиловны имелся один универсальный ответ: "я была в отпуске и ничего не знала".

Так случилось и на сей раз. Тучи сгустились, а Зельфира Исмаиловна пребывала в счастливом неведении. Когда журналисты позвонили за комментарием, новоиспеченная экс-директор вспылила:

"Хотите узнать, что я думаю о своем увольнении, о котором я узнала из СМИ? Ничего! Все, спасибо".

У нас любят жалеть обиженных, уволенных, враз лишенных годового дохода в десять миллионов двести семь тысяч рублей (по состоянию на 2021 год). Но пока наш сердобольный народ не взялся жалеть об уходе 67-летней Трегуловой, мы напомним об основных скандалах, связанных с ее именем.

Все началось в мае 2017 года. По главному музею страны среди бела дня прошли дамы модельной внешности в испачканном исподнем. Девушки деловито разглядывали полотна, вывешенные в зале с картиной Малевича «Черный Квадрат». В самой галерее в тот день никого не было, происходящее было перформансом бывшего мэра Архангельска Александра Донского. Событие наделало много шуму. Особенно удивлял не сам перформанс, а тот факт, что такое безобразие стало возможно в главном музее страны. Как выяснилось позже, и цена вопроса оказалась копеечной. В кассу галереи занесли всего тринадцать тысяч рублей.

Январь 2018 года. Зельфира Исмаиловна устраивает безобразный скандал в Нью-Йоркском аэропорту. В те дни в Америке случился экстремальный снегопад, был объявлен режим ЧС и из-за погодных условий аэропорты отменили рейсы. Люди отнеслись к ситуации с пониманием, но директор Третьяковки смириться с происходящим не могла. В сеть попало видео, на котором Трегулова злобно отсчитывает сотрудниц "Аэрофлота", требуя то ли немедленного взлета самолета, то ли прекращения снегопада: "Я, директор Третьяковской галереи... завтра вы получите звонок из правительства", — отчитывает девушек Зельфира Исмаиловна, искренне полагая, что она страшнее, чем природное ЧП.

Май 2018 года. Главный скандал галереи. Подвыпивший гражданин Подпорин напал на картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Удары, нанесенные музейной подпоркой были столь серьезными, что полотно реставрировали несколько лет.

После инцидента экспертов страшно волновал вопрос, почему шедевр Репина не был защищен пуленепробиваемым стеклом? почему в буфете Третьяковки продавали спиртное? Почему, наконец, стойка, которой орудовал вандал, не была прикручена к полу.

На вопрос прессы, чувствует ли директор Третьяковки вину за происходящее, Зельфира Исмаилована дала понять, что нисколько. Она вообще была в отпуске.

Январь 2019 года. Среди бела дня и на глазах посетителей из галереи украли картину Куинджи "Ай-петри.Крым".

Вор попросту снял работу, сунул ее под рубашку и вышел. Сигнализация не сработала, о краже догадались лишь спустя два часа после происшествия. Оперативником удалось обнаружить картину. Похитителю Денису Чуприкову дали три года "строгача". Трегуловой объявили выговор за нарушения действующих инструкций по учету и хранению музейных ценностей.

Март 2019 года. Третьяковка «хайпанула голой жопой». По врубелевскому залу прошелся мужик в красных стрингах. Пока публика удивлялась, его напарник повесил на стену картину собственного авторства. Позже выяснилось, что автор "перформанса" зовется Максим Зародиным. Он же выступил в ютубе и поблагодарил Трегулову:

- Это ли не радость, Зельфира Исмаилована, большое спасибо, что вы сделали этот перформанс возможным.

Пресс-служба причастность директора к акции активно отрицала.

Июль, 2019. Бучу в соцсетях вызвала выставка "Поколение XXI". Среди представленных полотен оказалась работа «Между случайностью и необходимостью» уроженца Грозного Алексея Каллимы, запечатлевшая отдых двух чеченских боевиков

Возможно, работа прошла бы незамеченное, если бы не кураторское пояснение. Там подчеркивалось, что Алексей Каллима запечатлел не просто военных, а "горцев-боевиков", причем, "в романтизированной манере". Позже в выступлениях на радио Зельфира Трегулова защищала картину, героизирующую боевиков в их борьбе с российской армией, а заодно и художника, открыто поддерживающего идеологию ваххабизма?

Март, 2020. СМИ смакуют историю по поводу покупки арт-объекта «Ветка» Андрея Монастырского (самой обычной ветки, прикрепленной к доске самым обычным скотчем) за 100 миллионов рублей.

Ноябрь 2019. И снова здорово. На выставке в Третьяковке коллекционеры обнаруживают полотно, пропавшее в годы войны из Национального музея Чеченской республики.

Правду сказать, "Портрет индуса" работы Александра Головина хранился не в Третьяковке, а в частном собрании, однако событие заставило задуматься о компетенции экспертов галереи, вывесивших работу с сомнительным провенансом. В ходе разразившегося скандала владелец картины передал ее Чечне на добровольных началах.

Август, 2020. В Новой Третьяковке потекла крыша. Обрушившаяся с потолка хлябь не только распугала людей, но и пролилась на картину Кандинского "Импровизация 1913 года. Надо сказать, проблемы с крышей в галерее были давно. В разных залах Третьяковки постоянно дежурили ведра, но по злому совпадению, потоп 2020 года произошел вскоре после ремонта крыши. Из пролившейся воды Зельфире удалось выйти сухой с той же отговоркой "Чик-чирик, я в отпуске".

Ноябрь, 2020 года. В Третьяковке решением Минкульта отменяют очень странную выставку «Многообразие/Единство». На ней предполагалось выставить мастурбирующего монаха, работы Эрика Кессельса и Томаса Мелендера; фото соития с животным фотографа Андерса Петерсена; картины португальской художницы Паулы Регу: «Пенетрация» и «Мама любит тебя», запечатлевшей женщину с зубастой промежностью.

От британской художницы Таситы Дин Третьяковка заполучила серию «Русский финал»: фотографии катастроф с кораблями, туша мертвого кашалота с подписью «Шлюха» и российские похороны на разных этапах.

Июль, 2022 года. Зельфира Исмаиловна устраняется от защиты иконы "Троица" Андрея Рублева. В период, когда РПЦ лоббирует использование иконы в ходе литургии в Сергиевом Посаде, директор галереи улетает сначала в Узбекистан, а потом - в Италию на четырнадцать дней. После гастролей иконы эксперты зафиксируют в "Троице" 61 существенное изменение. Согласно заключению расширенного реставрационного совета, в Троице-Сергиевой лавре "Троице" не обеспечили должного экспонирования, прислали за шедевром не ту витрину и, в итоге, пережарили.

Ноябрь, 2022 года. Третьяковка долго и нудно бодается с устроителями Московской Биеннале. По инициативе галереи, выставку закрывают, объекты демонтируют, уровень работ объявляют ненадлежащим. Потом почему-то оказываются, что те же работы хранятся в Третьяковке. Разобраться очень сложно, Трегулова, понятное дело, в отпуске.

Январь, 2023 года. Ну и под занавес, Минкульт ждет от Третьяковки объяснений. Один из посетителей жалуется на "деструктивную идеологию" и дьявольскую интерпретацию" в залах галереи.

Что ответила галерея - уже не так важно. 6 февраля контракт Трегуловой окончательно завершился. 9 февраля директором главного музея страны назначили Елену Проничеву.

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С Трегуловой во главе Третьяковка стала очень успешным музеем, даже молодые потянулись к искусству

Москвичи навсегда запомнят знаменитую выставку работ Валентина Серова, за билетами на которую приходилось стоять часами ввиду ее феноменальной популярности. А еще были великолепные выставки Врубеля (на нее тоже билеты были проданы на недели вперед, а экскурсии раскупались за считанные минуты), Репина, Михаила Ларионова, Юрия Пименова, Генриха Семирадского и многих других художников. Достаточно добавить, что в 2015 году Третьяковку посетили полтора миллиона человек, а в 2019-м - 2 миллиона 836 тысяч (подробнее).