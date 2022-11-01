Военная спецоперация на Украине 1 ноября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года.

Власти Херсонской области объявили о расширении зоны эвакуации населения на 15 километров от Днепра. Как пояснил врио главы региона Владимир Сальдо, такое решение принято в связи с возможностью применения киевским режимом запрещенных методов ведения военных действий, а также наличия данных о подготовке Украиной массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Внутриполитические решения главы Украины Владимира Зеленского отворачивают от него жителей страны и подталкивают их к сотрудничеству с Россией. К такому выводу пришел обозреватель чешского издания Casopis Argument Эдуард Хмелар. Он отмечает, что западные политики игнорируют реальную сущность киевских властей в целях поддержки иллюзии о "хорошей Украине и плохой России".

Все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в России, завершены, заявило Министерство обороны страны. Генштаб ВС РФ уже направил указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

Осуществленная Киевом атака на Черноморский флот РФ ставит окончательный крест на гуманитарном измерении стамбульских договоренностей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат добавил, что российская сторона после своего официального выхода из "зерновой сделки" не может разрешить беспрепятственное прохождение судов через Черное море без досмотра.