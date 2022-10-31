Военная спецоперация на Украине 31 октября 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года.

Несколько взрывов прогремело в Запорожье. Об этом пишут украинские СМИ. Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Тем временем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики готовят Запорожье к уличным боям, подвергая риску мирных жителей.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони допустил, что украинский президент Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров. По его мнению, такое возможно в случае прекращения военной помощи Украине со стороны Запада.

Министерство обороны России показало видео с уничтожением украинских диверсантов, которые пытались организовать атаку на Энергодар Запорожской области. На кадрах видно, как диверсанты направляются по воде в сторону Энергодара, затем российские силы отрывают по ним огонь.

Выход судов с продовольствием из украинских портов приостановлен в связи с приостановкой участия России в зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции. Сообщается, что досмотр судов на рейде Стамбула будет продолжен.