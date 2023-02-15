Алла Пугачева хрипит и говорит через силу

Пугачева ютится с детьми в небольшом доме Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Поклонники переживают за Аллу Пугачеву. Поводом для тревог стало недавнее домашнее видео Примадонны. В кадре Алла Борисовна не показывает себя, слышен лишь ее голос. Певица буквально хрипит и говорит через силу.

Алла Пугачева вот уже несколько месяцев находится в Израиле. Она ведет размеренную и тихую жизнь на чужбине. Все свое время Примадонна посвящает детям Лизе и Гарри.

Алла Борисовна в последнее время не появляется на публике. Вот и в этот раз артистка в кадре не предстала, но ее голос за камерой насторожил внимательных подписчиков.

73-летняя пенсионерка комментировала попытки близнецов выиграть в шуточном соревновании. "Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось", - подбадривала дочку любящая мама.

Многим подписчикам голос звезды показался болезненно хриплым. Некоторые отметили, что знаменитость говорит через силу.

Обратили внимание фолловеры и на скромный быт звездной семьи. Дом в Кесарии сильно уступает роскошному замку в деревне Грязь. Здесь нет ни натурального дерева, ни мрамора с гранитом, ни картин кисти известных художников.

Шикарные хоромы остались в прошлом. Теперь семья ютится в небольшом особняке без высоких потолков, просторных комнат и антиквариата.