Алла Пугачева хрипит и говорит через силу

Пугачева ютится с детьми в небольшом доме
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Поклонники переживают за Аллу Пугачеву. Поводом для тревог стало недавнее домашнее видео Примадонны. В кадре Алла Борисовна не показывает себя, слышен лишь ее голос. Певица буквально хрипит и говорит через силу.
Алла Пугачева вот уже несколько месяцев находится в Израиле. Она ведет размеренную и тихую жизнь на чужбине. Все свое время Примадонна посвящает детям Лизе и Гарри.
Алла Борисовна в последнее время не появляется на публике. Вот и в этот раз артистка в кадре не предстала, но ее голос за камерой насторожил внимательных подписчиков.
73-летняя пенсионерка комментировала попытки близнецов выиграть в шуточном соревновании. "Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось", - подбадривала дочку любящая мама.
Многим подписчикам голос звезды показался болезненно хриплым. Некоторые отметили, что знаменитость говорит через силу.
Обратили внимание фолловеры и на скромный быт звездной семьи. Дом в Кесарии сильно уступает роскошному замку в деревне Грязь. Здесь нет ни натурального дерева, ни мрамора с гранитом, ни картин кисти известных художников.
Шикарные хоромы остались в прошлом. Теперь семья ютится в небольшом особняке без высоких потолков, просторных комнат и антиквариата.