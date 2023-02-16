Украинское зерно скормили свиньям Испании Фото: REUTERS

Давление на Угледар не ослабевает

На Купянском направлении «Западная» группировка войск утюжила противника в Новоселовском в ЛНР, в Двуречной, Табаевке, Песчаном и Берестовом в Харьковской области.

За сутки противник потерял до 70 бойцов, пять пикапов, три автомобиля и самоходную гаубицу «Гвоздика». На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» нанесены удары в районах Терны и Красного Лимана в ДНР и в Стельмаховке в ЛНР. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-30 и установку РСЗО «Град». На Донецком направлении «Южной» группировкой войск уничтожено два взвода, четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» продолжала давление в районе Угледара в ДНР, в Левадном и в Орехово в Запорожской области. Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Нанесен прицельный удар по технике ВСУ в промрайоне Херсона

Представители экстренных служб Херсонской области сообщили: «Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в промышленном районе Херсона, был нанесен артиллерийский удар. Потери ВСУ составили 8 единиц автомобильной техники, 12 человек погибшими и 5 ранеными». Также в минувшие сутки в районе села Дарьевка была уничтожена гаубица украинской армии Д-30 с боекомплектом, потери противника составили пять человек погибшими и двое ранеными.

Киев эвакуирует госучреждения из Часов Яра

По данным подполковника в отставке Андрей Марочко, в госучреждениях и предприятиях Часов Яра киевским режимом объявлена эвакуация, а всех не тяжелых раненых выписывают из госпиталя и отправляют в части. Население спешно покидает город. А в одном из гражданских зданий Часов Яра, переоборудованном под военные нужды, зафиксирована крупная группа иностранных наемников. Они будут стоять тут до последнего украинца?

Зеленский дал горным стрелкам имя бригады вермахта, резавшей греков, сербов, словаков…

Шестой президент Украины присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ имя «Эдельвейс». В 1944-м на территории Словакии боевики «Эдельвейса» ликвидировали партизан. Командовал ими штурмбаннфюрер фон Тюн-Хоэнештайн. «Эдельвейс» принимал капитуляцию Лемберга (Львова), где бандеровцы устроили резню евреев. Грязные методы этих горных стрелков отмечены во Франции, Польше, Югославии, Люксембурге. Среди военных преступлений «Эдельвейса» - убийство 153, 317 и 200 мирных жителей греческих деревень Мусиотицы, Коммено и Лингиадес соответственно. Ну, а украинская 10-я ГШБ опозорилась при «обороне Мариуполя». Вот так вот незатейливо Зеленский уже открыто признает фашизм на Украине.

Украинское зерно скормили свиньям Испании, Африке не досталось и 5%

Обозреватель Exxpress Михаэль Кох сообщил, что страны третьего мира почти не получили зерна, вывезенного с территории Украины. Большие объемы украинской пшеницы скормили свиньям в Испании. Кох в статье для австрийского издания написал: «Объяснить такое безобразие просто: Испания заплатила больше денег, и Киев поставила зерно Мадриду». При том минсельхоз Турции сообщал, что лишь около 5% от общего объема вывезенного с Украины в рамках «зерновой сделки» продовольствия доставлено бедным странам. А почему уже не слышно возмущенных голосов тех, кто обвинял Россию в провоцировании голода в странах Африки и Азии, не давая вывозить из Одессы и Николаева пшеницу самостийной?

Пентагон нашел тех, кто изготовит тысячи снарядов для Самостийной

Канал CNBC сообщил, что американские компании Global Military Products и Northrop Grumman получили от Пентагона контракт на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм для поставок незалежной. Сумма контракта составит более полумиллиарда долларов. Известно, что Украина тратит поставляемые Западом артснаряды в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. В январе 2023 года Пентагон поднял целевые показатели производства снарядов калибра 155 мм до 90 тысяч в месяц. И это все летит в сторону мирных жителей Донецка и Горловки, Каховки и Энергодара. В Аризоне и Айове думают, что они от всего этого далеко?

После драки с игроками «Миная» у наших футболистов есть рассечения и возможны переломы

Врач ярославского «Шинника» Гарегин Агаханян сообщил о характере травм, полученных игроками команды в драке, которую спровоцировали футболисты украинского «Миная» в Турции. Врач говорил о переломах у двух игроков «Шинника», одному рассекли скулу, другому рассекли ухо, третий пожаловался на боль в ребрах. При том серьезно никто не пострадал, лечение пострадавших футболистов будет вестись планово. Россияне с жалобами в больницу не обращались. А губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что парни из ярославского клуба «Шинник» правильно и жестко среагировали на нападение футболистов «Миная». Кстати, а почему игроки этого закарпатского клуба не защищают свою родину, а загорают на полях Антальи и корчат из себя ван даммов?

ВСУ на машинах скорой возят в Угледар боекомплекты

Советник главы ДНР Дениса Пушилина, Ян Гагин, сообщил, что ВСУ используют машины скорой медицинской помощи для подвоза к передовой боекомплекта и боевых групп на угледарском направлении. Раньше подобные действия националистов были отмечены в Волновахе и Мариуполе. По данным Гагина, киевские боевики сейчас просто бросают в полях вышедшие из строя автомобили. Ранее украинский сектант Николай Кум сообщал, что украинское отделение движения «Новое поколение» (деятельность признана нежелательной в РФ) не только собирает деньги на поддержку украинских военных, но и переправляет им взрывчатку именно на машинах скорой помощи благодаря Красному Кресту. При том российские машины скорой помощи под Угледаром украинцы обстреливают прицельно, из-за чего есть потери среди врачей. По себе меряют.

Под Красным Лиманом строят новую фортификацию

На Краснолиманском направлении ВСУ строят эшелонированную оборону. К инженерным работам привлекают не только военных, но и гражданские муниципальные предприятия из Харькова. ВСУ также задействуют сельхозтехнику частных фермерских хозяйств. По мнению экс-посла ЛНР в России Родиона Мирошника, Красный Лиман должен стать следующим пунктом, который будут освобождать российские силы после установления контроля над Северском. В траншеях отсидеться не получится.

Глава Пентагона пообещал Киеву новые системы ПВО

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по обороне Украины в Брюсселе заявил, что насущной задачей Запада является обеспечение Киева средствами ПВО. Остин сообщил: «Мы знаем, что у России на вооружении имеется значительное количество самолетов и большой потенциал. И нам нужно сделать все, чтобы обеспечить Украине как можно больший потенциал противовоздушной обороны». Остин признал, что пока поставленных Киеву систем ПВО недостаточно. Рим и Париж обязались предоставить Зеленскому зенитные системы SAMP-T. А США в дополнение к ЗРК Patriot пообещали усовершенствованные ракетные системы класса «земля-воздух» NASAMS. Обещайте больше, громче, чаще – Киев уже засек воздушные шары в своем небе, и ему нужны новые зенитки.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)