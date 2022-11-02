Режиссер Юрий Мороз рассказал о смерти дочки от Виктории Исаковой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Режиссер Юрий Мороз пережил две трагедии. Первая жена режиссера Марина Левтова трагически погибла в 2000 году, разбившись на снегоходе. Тогда артист остался с дочерь-подростком Дарьей Мороз один. Спустя три года после тяжелой утраты от отношений с Викторией Исаковой у него родилась дочь Марина. Новорожденная девочка прожила всего три месяца. Артист лишь однажды дал интервью по поводу гибели первой жены, а вот о смерти дочери не говорил. В личном интервью Борису Корчевникову он впервые рассказал о том, как справился со своим горем.

Юрий Мороз так и не смирился со смертью дочери Марины. У девочки, которую родила актриса Виктория Исакова, было редкое генетическое заболевание, распознать которое удалось только немецким врачам. Медики готовили родителей малышки к ее смерти, так как знали, что ребенка с таким диагнозом спасти невозможно.

Врачи были деликатны, но в тоже время ничего не скрывали от родителей крохи. Мороз говорит, что пережил по-настоящему страшные минуты жизни, когда его новорожденный ребенок умирал у него на руках. Он до сих пор не смог смириться с горем и не понимает, как вообще можно принять эту ситуацию.

"Пережить такое практически невозможно. Не дай бог пережить никому. Тут я отдаю должное немецкой медицине. Они сказали: «Знаете, вы можете этого ребенка оставить и уехать. Но мы советуем быть с ним до конца». Специалисты объясняли, как это время нужно проводить. Сколько осталось до ее ухода. И этот ребенок уходит у тебя на руках. Она как будто засыпает у тебя на руках. Когда ты не готов, я не знаю, как это пережить…" - сказал Мороз со слезами на глазах.

Режиссер отметил, что и он, и его жена в итоге все равно остались один на один со своим горем. "Это удар, после которого устоять на ногах очень сложно. Сердцем я это не приму никогда: ни уход первой жены Марины, ни смерть Маруси", - заявил мэтр в эфире шоу "Жизнь и судьба" на канале "Россия 1".

Спустя 12 лет после трагедии Мороз и Исакова снова стали родителями. В 2015 году родилась их вторая дочь Варвара. По словам Юрия Павловича, он с супругой сделали специальный тест на определение генетической совместимости, когда Виктория забеременела: "Когда рождалась Варя, мы уже точно знали, что этой проблемы у нас не будет. Но страх нас преследовал. Даже после того, как она появилась на свет, и было понятно, что ребенок нормальный, все равно этот страх оставался".

Супруги не показывали дочь. Публиковать фото Варвары родители стали только в 2018 году. "Показывать - это не про нас. Так не принято в нашей семье. Все живут скромно, не выпячивая свою жизнь. Это, конечно, сложно сказать про актрису и режиссера, но у нас так сложилось", - объяснил Мороз.

Напомним, у режиссера от Марины Левтовой есть старшая дочь - актриса Дарья Мороз. Разница в возрасте между дочками кинодеятеля составляет 32 года.

"Сестры прекрасно общаются. Дашка даже готова была забрать ее себе на воспитание. Считает, что мы с ней слишком мягкие, и Варвару надо как-то воспитывать. У них очень нежные отношения. Дашка - это период неосознанности. То есть ты понимаешь, что надо сделать это и это. И все равно это лишь часть твоей жизни. А Варя - это почти целиком моя жизнь", - отметил 66-летний режиссер. Мороз не скрывает, что балует младшую дочь и позволяет ей практически все.