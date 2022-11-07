Создатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов умер в нищете от неизлечимой болезни Фото: Кадр видео

Поклонники группы "Ласковый май" оплакивают очередного участника легендарного коллектива. Музыкант Сергей Кузнецов умер на 59-м году жизни в Оренбурге. Автор хита "Белые розы" жил в нищете и лечит цирроз печени. Баснословные гонорары поэта и композитора так и остались в его мечтах.

"Причиной смерти стала пьянка. Цирроз печени... Сережа ведь всю жизнь пил. Он талант был, не от мира сего. А талантливые люди, как правило, сильно пьют. Да и вы бы не пили, если бы были автором всех хитов, но жили бы непонятно где, были никем?" - сокрушается певец и композитор Григорий Герасимов.

Меж тем есть и другая версия причины смерти основателя легендарной группы. Как заявили в организации «Уралконцерт», Кузнецов умер после того, как у него оторвался тромб. Он скончался в крошечной квартире в Оренбурге.

В свою очередь, певица Светлана Разина объяснила: "Он давно болел и у него с печенью проблемы были".

По словам артистки, последние десять лет Кузнецов не выходил в свет. Разина считает, что знакомые Сергея и он сам годами коллективно злоупотребляли алкоголем. "Он общался только со своими, из исключительного круга. Они там все такие, выпивают. У них у всех беда общая, разгульный образ жизни. Это плохо кончается. Нечему здесь удивляться", - поделилась экс-солистка "Миража".

Хиты "Ласкового мая" Кузнецову денег не приносили. "Андрей Разин забрал себе все права. Кузнецов изредка зарабатывал на концертах и жил на пенсию по инвалидности", - цитирует друга усопшего "КП-Петербург".

Вот и за два дня до смерти провел творческий вечер в Оренбурге. Он никогда ни на что не жаловался.

Последние годы своей жизни Сергей жил со старенькой мамой. "Ей уже 90 лет... Сережа за ней один ухаживал", - едва не плачет Герасимов, говоря об умершем друге.

Кузнецов когда-то был женат, у него есть сын от первого брака. Но из-за пагубного пристрастия супруга бросила музыканта.

Автор хита "Белые розы" с 2016 года боролся с неизлечимым недугом. При циррозе печени изменения внутри органа необратимы, поэтому заболевание считается неизлечимым. Единственная возможность вернуться к полноценной жизни - трансплантация печени. Однако и в этом случае около 20-30% больных умирают в течение первых пяти лет после пересадки.

Напомним, именно Сергей Кузнецов открыл Юры Шатунова. В 80-е годы будущий певец был воспитанником школы-интерната в Оренбурге. В то время пришедший из армии Кузнецов вел музыкальный кружок. Именно он создал группу "Ласковый май", первое выступление которой состоялось 28 декабря 1986 года.

Однажды поэт шел домой и написал хит "Белые розы". "Вот эти строчки, строчка вот эта «белые розы», ну, ни к чему не обязывающая. А утром встал так, чай заварил крепенький, попил, и минут за 15 песня появилась. Одновременно музыка и текст", - вспоминал поэт. Сергей также является автором песен "Розовый вечер" и "Седая ночь".