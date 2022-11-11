Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 ноября 2022 года: реакция на отвод войск под Херсоном и военные успехи под Энергодаром

По словам Эрдогана, Турция продолжит предоставлять посреднические усилия для разрешения ситуации в Украине. Фото: REUTERS

Турецкий лидер оценил маневры под Херсоном

Эрдоган, президент Турции, счел «позитивным» заявление Москвы об отводе войска в Херсонской области за Днепр. Турецкий лидер заявил: «Решение России — положительное. Если президент РФ примет участие в G20, то мы с ним обсудим ситуацию на Украине. По словам Эрдогана Турция продолжит предоставлять посреднические усилия для разрешения ситуации в незалежной. Киеву пора вспоминать Есенина: «Не нужен нам берег турецкий». Да и днепровский вам — зачем?

Росгвардия топит лодки диверсантов

Бойцы Росгвардии уничтожили под Энергодаром цех по ремонту лодок для переброски десанта ВСУ на левый берег Каховского водохранилища. Ликвидировано 17 целей. Артиллерийские подразделения Росгвардии отработали и Криворожское направлении. Там поразили 20 целей. Уничтожили два склада с боеприпасами и до роты украинских военных в двух районах сосредоточения. На Николаевском тактическом направлении было поражено половина взвода военнослужащих ВСУ. Корабли постоят, и ложатся на дно.

Новые конгрессмены замедлят финансирование Украины

Бывший сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что новый состав Конгресса США с республиканским большинством в Палате представителей не прекратит финансировать Украину, но, скорее всего, замедлит выделение ей средств. Киев отказывается в это верить — на нас за шо?.

Украинские мины гробят корабли НАТО

Турецкий катер врезался в плавучую украинскую мину у побережья Турции. Инцидент случился у берегов провинции Кыркларели в европейской части Турции. В корпусе турецкого корабля образовалась пробоина. Катер остался на плаву, но потерял ход и был отбуксирован в порт. Ранее военный корабль Румынии в Черном море подорвался на дрейфующей украинской мине при попытке ее обезвредить. Украина так стремится в НАТО, что пытается привлечь к себе благосклонное внимание с помощью разбросанных в Черноморском регионе списанных боеприпасов. Это да, это эффектный ход.

Беженец в Ирландии оборонялся арбалетом

По данным ирландского портала Donegallive, беженец с Украины предстал перед судом после игр с арбалетом в отеле, в ходе которых его задержал спецназ. Проживающего в Ирландии по правительственной программе размещения беженцев 65-летнего Александра Погожего арестовали в городе Глентис на севере страны во время «крупной операции полицейского спецназа» из-за незаконного хранения арбалета, которым он угрожал окружающим. Погожего обвинили также в краже «синего велосипеда». На суд украинец заявился в сланцах и спортивном костюме с ссадинами на голове, залепленными пластырями. Ход судебного заседания ему переводили на русский язык. Дебошира-арбалетчика Погожего освободили под залог в 1 тысячу евро. На этом фоне характерно заявление ирландские властей, полагающих, что новым беженцам с Украины, которые стремятся попасть на остров, придется спать на улице. Сейчас в Ирландии уже проживают 42 тысячи украинцев, и 16 тысяч просят убежища. Ну, спрос карман не жмет — если нет угрозы арбалетом.

В ЛНР возвращаются военнопленные

Леонид Пасечник, врио главы ЛНР, сообщил, что на родину из плена вернулись 35 военнослужащих Народной милиции республики. По его словам, всем им предстоит медицинское обследование и реабилитация. Власти ЛНР продолжают работу по освобождению своих военнослужащих из плена. Всех вернем и флот не опозорим.

Мобилизованные смогут общаться с родными как встарь

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона организуют общение мобилизованных с их семьями старинным способом. А именно - при помощи писем в спецконвертах. Губернатор заявил, что власти помогут контролировать их доставку до получателей. Гладков заявил, что инициатива поможет прямому общению мобилизованных с их семьями в ситуациях, когда иных средств связи нет или они небезопасны и могут навредить военнослужащим. Гладков уточнил: «Ко мне обратились родственники мобилизованных с просьбой организовать письменное сообщение между членами семей и военнослужащими. Мы подготовили спецконверты. Будем раздавать нашим парням, которые призываются в вооруженные силы». Губернатор уточнил: «Договоримся с Минобороны, чтобы такое взаимодействие по доставке писем было организовано. Связь с близкими на сегодня - один из самых больших запросов в семьях бойцов».

Риму надоело вооружать Киев

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Италия не готовит новые поставки вооружения незалежной. Он заявил: «Мы не готовим шестой пакет и не говорим о поставках ракет Украине. Пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством». Крозетто напомнил, что военная помощь осуществляется в рамках резолюции, одобренной подавляющим большинством голосов в парламенте. Ешь, пей, люби - и не разбрасывайся стволами. Традиционный итальянский подход.

На Украине все стало слишком дорого

Более чем на треть подорожали продукты на Украине в минувшем октябре. По данным депутата рады Ярослава Железняка, октябрьская инфляция достигла почти 27%, а продукты подорожали на 35,7%. По его информации больше всего подскочили цены на яйца (почти в два раза), на две трети - на овощи и фрукты. На четверть подорожала бытовая техника и товары для дома, почти на половину — услуги транспорта. За «европейский выбор» и «национальную идентичность» приходится платить в полной мере.