Лайма Вайкуле учинила вакханалию с украинским флагом и оскандалилась

Лайма Вайкуле Фото: Кадр видео

Лайма Вайкуле вновь оказалась в центре скандала. Не успела публика прийти в себя после дерзкого заявления певицы о том, что она "кормила весь Советский Союз", как пожилая артистка учинила вакханалию. Все случилось на концерте в Израиле. Близкая подруга Аллы Пугачевой еле вышла на сцену, а потом вытащила на нее женщину, обмотанную украинским флагом и выступила со странным заявлением. Оторопевшие зрители вот уже сутки обсуждают конфуз звезды эстрады.

Лайма Вайкуле в настоящее время гастролирует по Израилю. Больная раком певица с трудом передвигается. Во время выступления артистка внезапно вытащила на сцену женщину, обмотанную украинским флагом. А потом заявила странное: "Мы всегда будем к вам приезжать. Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, будем менять костюмы, делать пластические операции. И много чего будем вытворять…"

Публика бурно обсуждает увиденное. Кто-то предположил, что Вайкуле до сих пор "проходит терапию, потому у нее помутненное сознание на фоне лекарств".

Другие обратили внимание, что блондинка с трудом вышла на сцену. Она еле передвигалась, пыталась танцевать, но у нее ничего не вышло. "Обычно так ходят возрастные люди, страдающие от многочисленных болезней", - пишут пользователи соцсетей.

К слову, это выступление стало одним из первых после долгой паузы в карьере певицы. Здоровье звезды в последние полгода ухудшилось. Онкологическое заболевание вернулось спустя 30 лет. Еще в 1991 году врачи обнаружили у нее рак груди. Лайма недавно заявила: "Молитесь за меня!"

Кстати, выходка с флагом и странная походка стали не единственным вопросом, который задают 68-летней знаменитости. Людей возмутил тот факт, что певица, так категорично отказавшаяся от русского языка, говорила и пела на русском. "В принципе, кроме израильской сцены других у нее и не осталось - никому она нигде больше и не нужна", "А почему на русском?", "Что за вакханалию она учинила. Зачем этот фарс", - пишут интернет-пользователи.

При этом Лайма неустанно плюет в россиян. Как однажды заметил продюсер Иосиф Пригожин, "Вайкуле раньше только и делала, что выступала на корпоративах, а сегодня говорит, что в Poccии все плохие. Лицемерка, вот и все".

Напомним, в начале декабря 2022 года Вайкуле, сидя в Юрмале выдала: "Посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить".