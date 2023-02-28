Запрет иностранных слов и выход из договора о ядерном оружии: Владимир Путин подписал важные законы

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если быть точнее, Владимир Путин подписал 19 новых законов. Некоторые из них получились довольно громкими:

ЗАПРЕТ НА ИНЯЗ?

Многие СМИ выпустили новости с заголовками: «Президент подписал закон о недопустимости использования иностранных слов». Речь о поправках в закон «О государственном языке России».

На самом деле, журналисты немного напутали. Владимир Владимирович действительно ввел такой запрет, только еще 9 лет назад!

Текст: «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке», - появился в законе в 2014 году.

Сейчас вводится уточнение, что можно использовать только те иностранные слова, которые «содержатся в нормативных словарях» (это в тех, которые утвердило правительство).

Еще одно настоящее нововведение: иностранные слова, имеющие аналоги в русском, запрещено использовать в официальной переписке «организаций всех форм собственности». То бишь, в переписке частных компаний. До этого запрет касался лишь официальных госструктур.

Изменения в законодательстве призваны очистить русский язык от частого употребления новых заимствованных слов, у которых есть вполне известные аналоги. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

А еще властям разрешили проводить лингвистическую экспертизу при разработке нормативных документов. Это не обязанность, а право, если авторы документов не уверены в собственном знании языка.

Плюс федеральным властям поручено заняться «информационными ресурсами», где можно оперативно проверить грамотность текста.

ОСОБЕННОСТИ СТАТИСТИКИ

Поправки в закон «О статистическом учете» теперь разрешают правительству «временно приостанавливать» публикацию официальной статистики. Видимо, это сделано ради того, чтобы недружественным странам было сложнее понять реальное положение дел в стране. Правда, всем остальным это оценить на цифрах, а не личных ощущениях, тоже будет трудно.

ПОВЫШЕННЫЕ ПЕНСИИ

Военным пенсионерам, снова вышедшим на службу, сохранят повышенные пенсии.

Речь идет о выплате пенсий бывшим военнослужащим и другим силовикам, которые решили возобновить службу в составе Вооруженных сил и иных воинских формирований в период проведения контртеррористических и других операций за пределами России или были призваны на военную службу по мобилизации.

Речь вот о чем: если пенсионер вернулся на службу, но должность или оклад у него ниже допенсионных, то после повторного увольнения пенсия могла снизиться. Это посчитали несправедливым и законодательно отменили.

ЛЬГОТА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

Теперь школьные автобусы или просто перевозящие детей могут по платным трассам ездить бесплатно.

Школьным автобусам не нужно будет оплачивать проезд по платным трассам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИЗ КАКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ВЫШЛА РОССИЯ

Так как наша страна больше не член Совета Европы, то мы вышли из нескольких международных договоров. Вот каких:

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

- Европейская конвенция о пресечении терроризма.

- Европейская хартия местного самоуправления (документ закрепляет, что местные муниципалитеты являются неотъемлемой частью демократии).

- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию.

ПРИОСТАНОВКА ДОГОВОРА СНВ-3

Россия приостановила действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Решение – вернуться к договору или нет – в будущем будет принимать президент.

В пояснительной записке к закону сказано: «Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений Договора каждая из Сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности».

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин выразился ярче:

- Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят ещё и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто, - заявил президент в своем послании.

СНВ-3 — соглашение между Россией и США о взаимном сокращении ядерных арсеналов. Оно вступило в силу 5 февраля 2011 года сроком на десять лет. Договор подписывал Дмитрий Медведев и Барак Обама. В январе 2021-го стороны продлили договор до 5 февраля 2026 года.

Соглашение позволяет каждой из стран иметь только ограниченное количество определённой техники и боеприпасов:

* 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков.

* 1550 ядерных боеголовок на перечисленной технике.

История тянется ещё с Договора об ограничении стратегических вооружений между СССР и США. Первый подписан в 1972-м. Две сверхдержавы договорились не допустить неконтролируемой гонки вооружений. И сохранять баланс в мире. Потом уже с Российской Федерацией договоры перезаключались.