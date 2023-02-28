Запрет иностранных слов и выход из договора о ядерном оружии: Владимир Путин подписал важные законы

Президент России Владимир Путин.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Если быть точнее, Владимир Путин подписал 19 новых законов. Некоторые из них получились довольно громкими:
Многие СМИ выпустили новости с заголовками: «Президент подписал закон о недопустимости использования иностранных слов». Речь о поправках в закон «О государственном языке России».
На самом деле, журналисты немного напутали. Владимир Владимирович действительно ввел такой запрет, только еще 9 лет назад!
Текст: «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке», - появился в законе в 2014 году.
Сейчас вводится уточнение, что можно использовать только те иностранные слова, которые «содержатся в нормативных словарях» (это в тех, которые утвердило правительство).
Еще одно настоящее нововведение: иностранные слова, имеющие аналоги в русском, запрещено использовать в официальной переписке «организаций всех форм собственности». То бишь, в переписке частных компаний. До этого запрет касался лишь официальных госструктур.
Изменения в законодательстве призваны очистить русский язык от частого употребления новых заимствованных слов, у которых есть вполне известные аналоги. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
А еще властям разрешили проводить лингвистическую экспертизу при разработке нормативных документов. Это не обязанность, а право, если авторы документов не уверены в собственном знании языка.
Плюс федеральным властям поручено заняться «информационными ресурсами», где можно оперативно проверить грамотность текста.
Поправки в закон «О статистическом учете» теперь разрешают правительству «временно приостанавливать» публикацию официальной статистики. Видимо, это сделано ради того, чтобы недружественным странам было сложнее понять реальное положение дел в стране. Правда, всем остальным это оценить на цифрах, а не личных ощущениях, тоже будет трудно.
Военным пенсионерам, снова вышедшим на службу, сохранят повышенные пенсии.
Речь идет о выплате пенсий бывшим военнослужащим и другим силовикам, которые решили возобновить службу в составе Вооруженных сил и иных воинских формирований в период проведения контртеррористических и других операций за пределами России или были призваны на военную службу по мобилизации.
Речь вот о чем: если пенсионер вернулся на службу, но должность или оклад у него ниже допенсионных, то после повторного увольнения пенсия могла снизиться. Это посчитали несправедливым и законодательно отменили.
Теперь школьные автобусы или просто перевозящие детей могут по платным трассам ездить бесплатно.
Школьным автобусам не нужно будет оплачивать проезд по платным трассам.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Так как наша страна больше не член Совета Европы, то мы вышли из нескольких международных договоров. Вот каких:
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
- Европейская конвенция о пресечении терроризма.
- Европейская хартия местного самоуправления (документ закрепляет, что местные муниципалитеты являются неотъемлемой частью демократии).
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию.
Россия приостановила действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Решение – вернуться к договору или нет – в будущем будет принимать президент.
В пояснительной записке к закону сказано: «Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений Договора каждая из Сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности».
Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин выразился ярче:
- Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят ещё и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто, - заявил президент в своем послании.
СНВ-3 — соглашение между Россией и США о взаимном сокращении ядерных арсеналов. Оно вступило в силу 5 февраля 2011 года сроком на десять лет. Договор подписывал Дмитрий Медведев и Барак Обама. В январе 2021-го стороны продлили договор до 5 февраля 2026 года.
Соглашение позволяет каждой из стран иметь только ограниченное количество определённой техники и боеприпасов:
* 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков.
* 1550 ядерных боеголовок на перечисленной технике.
История тянется ещё с Договора об ограничении стратегических вооружений между СССР и США. Первый подписан в 1972-м. Две сверхдержавы договорились не допустить неконтролируемой гонки вооружений. И сохранять баланс в мире. Потом уже с Российской Федерацией договоры перезаключались.