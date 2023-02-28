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Политика28 февраля 2023 18:50

Запрет иностранных слов и выход из договора о ядерном оружии: Владимир Путин подписал важные законы

Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДСНВ 28 февраля
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если быть точнее, Владимир Путин подписал 19 новых законов. Некоторые из них получились довольно громкими:

ЗАПРЕТ НА ИНЯЗ?

Многие СМИ выпустили новости с заголовками: «Президент подписал закон о недопустимости использования иностранных слов». Речь о поправках в закон «О государственном языке России».

На самом деле, журналисты немного напутали. Владимир Владимирович действительно ввел такой запрет, только еще 9 лет назад!

Текст: «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке», - появился в законе в 2014 году.

Сейчас вводится уточнение, что можно использовать только те иностранные слова, которые «содержатся в нормативных словарях» (это в тех, которые утвердило правительство).

Еще одно настоящее нововведение: иностранные слова, имеющие аналоги в русском, запрещено использовать в официальной переписке «организаций всех форм собственности». То бишь, в переписке частных компаний. До этого запрет касался лишь официальных госструктур.

Изменения в законодательстве призваны очистить русский язык от частого употребления новых заимствованных слов, у которых есть вполне известные аналоги. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Изменения в законодательстве призваны очистить русский язык от частого употребления новых заимствованных слов, у которых есть вполне известные аналоги. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

А еще властям разрешили проводить лингвистическую экспертизу при разработке нормативных документов. Это не обязанность, а право, если авторы документов не уверены в собственном знании языка.

Плюс федеральным властям поручено заняться «информационными ресурсами», где можно оперативно проверить грамотность текста.

ОСОБЕННОСТИ СТАТИСТИКИ

Поправки в закон «О статистическом учете» теперь разрешают правительству «временно приостанавливать» публикацию официальной статистики. Видимо, это сделано ради того, чтобы недружественным странам было сложнее понять реальное положение дел в стране. Правда, всем остальным это оценить на цифрах, а не личных ощущениях, тоже будет трудно.

ПОВЫШЕННЫЕ ПЕНСИИ

Военным пенсионерам, снова вышедшим на службу, сохранят повышенные пенсии.

Речь идет о выплате пенсий бывшим военнослужащим и другим силовикам, которые решили возобновить службу в составе Вооруженных сил и иных воинских формирований в период проведения контртеррористических и других операций за пределами России или были призваны на военную службу по мобилизации.

Речь вот о чем: если пенсионер вернулся на службу, но должность или оклад у него ниже допенсионных, то после повторного увольнения пенсия могла снизиться. Это посчитали несправедливым и законодательно отменили.

ЛЬГОТА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

Теперь школьные автобусы или просто перевозящие детей могут по платным трассам ездить бесплатно.

Школьным автобусам не нужно будет оплачивать проезд по платным трассам.

Школьным автобусам не нужно будет оплачивать проезд по платным трассам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИЗ КАКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ВЫШЛА РОССИЯ

Так как наша страна больше не член Совета Европы, то мы вышли из нескольких международных договоров. Вот каких:

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

- Европейская конвенция о пресечении терроризма.

- Европейская хартия местного самоуправления (документ закрепляет, что местные муниципалитеты являются неотъемлемой частью демократии).

- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию.

ПРИОСТАНОВКА ДОГОВОРА СНВ-3

Россия приостановила действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Решение – вернуться к договору или нет – в будущем будет принимать президент.

В пояснительной записке к закону сказано: «Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений Договора каждая из Сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности».

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин выразился ярче:

- Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят ещё и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто, - заявил президент в своем послании.

СНВ-3 — соглашение между Россией и США о взаимном сокращении ядерных арсеналов. Оно вступило в силу 5 февраля 2011 года сроком на десять лет. Договор подписывал Дмитрий Медведев и Барак Обама. В январе 2021-го стороны продлили договор до 5 февраля 2026 года.

Соглашение позволяет каждой из стран иметь только ограниченное количество определённой техники и боеприпасов:

* 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков.

* 1550 ядерных боеголовок на перечисленной технике.

История тянется ещё с Договора об ограничении стратегических вооружений между СССР и США. Первый подписан в 1972-м. Две сверхдержавы договорились не допустить неконтролируемой гонки вооружений. И сохранять баланс в мире. Потом уже с Российской Федерацией договоры перезаключались.

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