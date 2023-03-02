Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика2 марта 2023 12:29

Владимир Путин сделал важное заявление после атаки украинских диверсантов в Брянской области

Владимир Путин назвал атаку диверсантов в Брянской области терактом и пообещал «дожать» неонацистов
Источник:kp.ru
Сайт KP.RU приводит главное из заявлений главы государства

Сайт KP.RU приводит главное из заявлений главы государства

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил с важным заявлением после атаки украинских диверсантов в Брянской области 2 марта 2023 года. Сайт KP.RU приводит главное из заявлений главы государства.

Заявления Путина после атаки украинских диверсантов в Брянской области 2 марта 2023

- Сегодня совершили очередной террористический акт, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

- Они открыли огонь, видя, что в машине есть дети.

- Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, своих традиций и языка.

- Это преступление совершают неонацисты и их хозяева. Уверен, что о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят. Ничего у них не получится — мы их дожмем!

ПО ТЕМЕ

Бои с украинскими диверсантами в Брянской области: Главное

ФСБ России проводит операцию по уничтожению украинских диверсантов в Брянской области (подробнее)

Политика: В ВЕРХАХ