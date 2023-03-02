Сайт KP.RU приводит главное из заявлений главы государства Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил с важным заявлением после атаки украинских диверсантов в Брянской области 2 марта 2023 года. Сайт KP.RU приводит главное из заявлений главы государства.

Заявления Путина после атаки украинских диверсантов в Брянской области 2 марта 2023

- Сегодня совершили очередной террористический акт, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

- Они открыли огонь, видя, что в машине есть дети.

- Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, своих традиций и языка.

- Это преступление совершают неонацисты и их хозяева. Уверен, что о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят. Ничего у них не получится — мы их дожмем!

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