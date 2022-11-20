Сын Наташи Королевой вместе с невестой-стриптизершей уезжает из России

Архип Глушко с Мелиссой Валынкиной Фото: СОЦСЕТИ

Невестка-стриптизерша Наташи Королевой на днях привлекла к себе повышенное внимание на модном показе. Возлюбленную Архипа Глушко заподозрили в беременности из-за округлившегося живота. Сейчас молодые люди живут в скромной однушке за 35 тысяч рублей и собираются уехать из России.

Сын Наташи Королевой и его возлюбленная - стриптизерша Мелисса Волынкина поделилась планами на будущее. Архип Глушко и его невеста снимают крохотную квартирку на окраине Москвы. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" еще летом выселила сына с невесткой из своего роскошного подмосковного особняка в Крекшино.

Отпрыск Королевой через год получит диплом о высшем образовании. "А дальше, скорее всего, пойду в магистратуру, но есть такие планы, что в другой стране", - рассказал 20-летний наследник. Как известно, Архип прекрасно владеет несколькими иностранными языками, так что адаптироваться на новом месте ему не составит труда.

Парень пока не определился со своими планами, однако говорит о высокой вероятности переезда в Америку, под крыло любящей бабушки Людмилы Порывай. Мелиссу он планирует взять с собой. "Естественно, мы поедем вместе, вместе веселее", - говорят влюбленные в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

У молодых общий семейный бюджет. Архип учится в университете и подрабатывает репетитором. А Мелисса, поставив по настоянию знаменитой свекрови крест на карьере стриптизерши, теперь визажист.

На жизнь паре хватает. Влюбленные тусуются по ночным клубам и баням. А вот жениться они пока не собираются. при этом Мелисса демонстрирует дорогое кольцо на пальце. "Кольцо есть, но мы не женаты, сразу говорю!" - пресек все сплетни Глушко-младший.

Мелисса вторит любимому: "Свадьба - это большая трата. Зачем нам сейчас тратиться на свадьбу?"

Недавно прошел слух, что фигуристая красавица беременна. "Я на мероприятии выпила бокал шампанского, у меня появился такой животик, меня сфоткали, и от этого пошли сплетни", - поведала девушка в том же шоу.