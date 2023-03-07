Зеленский провел чистку в СБУ Фото: REUTERS

Летают плохо, сбиваются хорошо, потери не считают

«Южная» группировка войск на Донецком направлении за сутки отправила в небеса две украинские роты. Стали металлоломом 5 БМП, 9 бронемашин, пять пикапов, четыре автомобиля, РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30. В районе Дачного в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ, а в Часов Яре разбита американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. На краснолиманском направлении потери Киева превысили полторы роты. Там же сожгли танк, три БМП, пять бронемашин и реактивную систему залпового огня «Град». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила два взвода, две бронемашины, два пикапа, и машины РСЗО «Ураган» и «Град». На Херсонском направлении ВСУ потеряли три бронемашины, восемь автомобилей и САУ «Акация». Наши ВКС и ПВО сбили Су-27 и Миг-29, а также Ми-8 и 9 беспилотников ВСУ. Икары недоделанные...

В Киеве решили сделать из Бахмута братскую могилу

По данным из офиса шестого лидера незалежной, Украинское военное командование приказ о выводе своих подразделений из Артемовска (Бахмута) сейчас не отдаст. О самоубийственном решение стало известно по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего. Там говорили за жизнь ( и смерть) вместе с трагикомиком главком ВСУ Валерий Залужный и командующий группировкой войск «Хортица» Александр Сырский. Двое последних высказались «за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций в Бахмуте». При том ранее Зеленский называл обстановку в районе Бахмута «сложной и болезненной». И подчеркивал, что режим не станет защищать город «любой ценой и чтобы все погибли», А будут «действовать разумно». Ну это вряд ли, разум там и не ночевал.

В Испании Артемовск «списали» - как и в остальной Европе

Издание El Pais, ссылаясь на украинские военные источники, сообщает, что ВСУ понесла такие огромные потери в Артемовске (Бахмуте), что это не позволит долго удерживать этот населенный пункт. Издание сообщает не только о подрыве мостов, но и о том, что в Артемовск прибыла часть направленных Киевом подкреплений - но войти в город им удалось с большим трудом, так как ситуация там очень тяжелая. Ранее американское издание New York Times утверждало, что, несмотря на заявления высшего руководства незалежной об Артемовске, жителей страны начали морально готовить к сдаче города. Налицо признаки раздвоения личности — а это наступление шизофрении.

Кто убивал мирных людей на Брянщине

Денис Капустин организатором мартовского теракта в Брянской области.. Вот что сообщили в ФСБ России: «Несмотря на заявления Киева, что они «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе ребенка, а также занимались мародерством». Преступники «грабили местных жителей», запирали в «одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения». Для атак на российские приграничные территории Киев нанимает, в том числе, отребье, сбежавшее из своей страны, где их «высокие идеи» не нашли широкой поддержки. Таких капустиных в капусте потом с фонарями не найдут.

С Запорожской АЭС все давно ясно

Евгений Балицкий, глава Запорожской области, сообщил, что статус Запорожской АЭС давно определен. ЗАЭС — собственность Российской Федерации. Балицкий напомнил, что российской стороне не раз предлагали «разные механизмы урегулирования, но все они были связаны с объявлением станции некоей зоной». Глава региона напомнил: «По станции все вопросы сняты. Указом президента России атомная станция передана вроссийскую собственность. Никаких больше вопросов быть не может. Вопрос закрыт». Он полагает, что ЗАЭС начнет работать в интересах Запорожской области и территорий РФ полноценно тогда, когда линию соприкосновения отодвинут настолько, чтобы по атомной станции не смогли вести огонь. Ну, а комиссии пусть себе работают...

Министр обороны Украины увидел заказной наезд

Алексей Резников, глава Минобороны самостийной, заявил, что многочисленные публикации о коррупции в украинском оборонном ведомстве — это чистой воды заказуха. Так и сказал: «У этих информационных волн заказной характер. Когда один и тот же текст с историей о якобы чешских патронах за 7 центов копируется в десятках источниках, очевидно, что это организованный вброс». По его мнению, этим выбросом министра хотели сдвинуть с должности и «нарушить доверие к Минобороны как институту». Нет, ну конечно весь мир знает, что в оборонном ведомстве Украины работают святые люди. И что вся помощь Запада до последнего патрона доходит до фронта. Хотя нет, последний патрон министр обороны должен был оставить себе...

София снабжала Киев оружием через посредников

Euractiv сообщает, что болгарское оружие на миллионы долларов поступало в Киев через другие страны — причем не только в 2022-м, но и в 2021-м годах. По данным этого портала Болгария, через посредников, начала активную отправку вооружений Киевскому режиму задолго до начала конфликта. При том , что представители правительства республики это отрицали. Поставки были осуществлены на сумму более чем 1 млрд долларов. Закупки болгарского оружия и боеприпасов для Киева осуществляли, в частности, компании из США, Британии и Польши.

Для ВСУ подготовили новый высокоточный сюрприз

В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ применили по ВСУ в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения. Были опубликованы кадры применения втакого умного боеприпаса по ангару, где украинцы укрывали боевую бронетехнику. Добиться попадания в центр ангара удалось с первого выстрела. Снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри укрытия. Находившаяся там техника националистов была уничтожена первым же попаданием. Есть такая профессия — окраины зачищать.

Зеленский провел чистку в СБУ

Шестой президент Украины подписал указы о кадровых изменениях в СБУ. Александра Якушева он уволил с должности замглавы ведомства. Главой СБУ в Сумской области вместо Эдуарда Федорова назначен Олег Красношапка. Департамент охраны гостайны и лицензирования ведомства возглавит Олег Храмов вместо Игоря Носко. Начальник Департамента хозобеспечения СБУ Александр Провотворов и глава СБУ в Запорожской области Борис Безрукий сняты со своих должностей. Опять — кругом одни враги?

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