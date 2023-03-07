Зеленский провел чистку в СБУ
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«Южная» группировка войск на Донецком направлении за сутки отправила в небеса две украинские роты. Стали металлоломом 5 БМП, 9 бронемашин, пять пикапов, четыре автомобиля, РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30. В районе Дачного в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ, а в Часов Яре разбита американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. На краснолиманском направлении потери Киева превысили полторы роты. Там же сожгли танк, три БМП, пять бронемашин и реактивную систему залпового огня «Град». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила два взвода, две бронемашины, два пикапа, и машины РСЗО «Ураган» и «Град». На Херсонском направлении ВСУ потеряли три бронемашины, восемь автомобилей и САУ «Акация». Наши ВКС и ПВО сбили Су-27 и Миг-29, а также Ми-8 и 9 беспилотников ВСУ. Икары недоделанные...
По данным из офиса шестого лидера незалежной, Украинское военное командование приказ о выводе своих подразделений из Артемовска (Бахмута) сейчас не отдаст. О самоубийственном решение стало известно по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего. Там говорили за жизнь ( и смерть) вместе с трагикомиком главком ВСУ Валерий Залужный и командующий группировкой войск «Хортица» Александр Сырский. Двое последних высказались «за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций в Бахмуте». При том ранее Зеленский называл обстановку в районе Бахмута «сложной и болезненной». И подчеркивал, что режим не станет защищать город «любой ценой и чтобы все погибли», А будут «действовать разумно». Ну это вряд ли, разум там и не ночевал.
Издание El Pais, ссылаясь на украинские военные источники, сообщает, что ВСУ понесла такие огромные потери в Артемовске (Бахмуте), что это не позволит долго удерживать этот населенный пункт. Издание сообщает не только о подрыве мостов, но и о том, что в Артемовск прибыла часть направленных Киевом подкреплений - но войти в город им удалось с большим трудом, так как ситуация там очень тяжелая. Ранее американское издание New York Times утверждало, что, несмотря на заявления высшего руководства незалежной об Артемовске, жителей страны начали морально готовить к сдаче города. Налицо признаки раздвоения личности — а это наступление шизофрении.
Денис Капустин организатором мартовского теракта в Брянской области.. Вот что сообщили в ФСБ России: «Несмотря на заявления Киева, что они «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе ребенка, а также занимались мародерством». Преступники «грабили местных жителей», запирали в «одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения». Для атак на российские приграничные территории Киев нанимает, в том числе, отребье, сбежавшее из своей страны, где их «высокие идеи» не нашли широкой поддержки. Таких капустиных в капусте потом с фонарями не найдут.
Евгений Балицкий, глава Запорожской области, сообщил, что статус Запорожской АЭС давно определен. ЗАЭС — собственность Российской Федерации. Балицкий напомнил, что российской стороне не раз предлагали «разные механизмы урегулирования, но все они были связаны с объявлением станции некоей зоной». Глава региона напомнил: «По станции все вопросы сняты. Указом президента России атомная станция передана вроссийскую собственность. Никаких больше вопросов быть не может. Вопрос закрыт». Он полагает, что ЗАЭС начнет работать в интересах Запорожской области и территорий РФ полноценно тогда, когда линию соприкосновения отодвинут настолько, чтобы по атомной станции не смогли вести огонь. Ну, а комиссии пусть себе работают...
Алексей Резников, глава Минобороны самостийной, заявил, что многочисленные публикации о коррупции в украинском оборонном ведомстве — это чистой воды заказуха. Так и сказал: «У этих информационных волн заказной характер. Когда один и тот же текст с историей о якобы чешских патронах за 7 центов копируется в десятках источниках, очевидно, что это организованный вброс». По его мнению, этим выбросом министра хотели сдвинуть с должности и «нарушить доверие к Минобороны как институту». Нет, ну конечно весь мир знает, что в оборонном ведомстве Украины работают святые люди. И что вся помощь Запада до последнего патрона доходит до фронта. Хотя нет, последний патрон министр обороны должен был оставить себе...
Euractiv сообщает, что болгарское оружие на миллионы долларов поступало в Киев через другие страны — причем не только в 2022-м, но и в 2021-м годах. По данным этого портала Болгария, через посредников, начала активную отправку вооружений Киевскому режиму задолго до начала конфликта. При том , что представители правительства республики это отрицали. Поставки были осуществлены на сумму более чем 1 млрд долларов. Закупки болгарского оружия и боеприпасов для Киева осуществляли, в частности, компании из США, Британии и Польши.
В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ применили по ВСУ в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения. Были опубликованы кадры применения втакого умного боеприпаса по ангару, где украинцы укрывали боевую бронетехнику. Добиться попадания в центр ангара удалось с первого выстрела. Снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри укрытия. Находившаяся там техника националистов была уничтожена первым же попаданием. Есть такая профессия — окраины зачищать.
Шестой президент Украины подписал указы о кадровых изменениях в СБУ. Александра Якушева он уволил с должности замглавы ведомства. Главой СБУ в Сумской области вместо Эдуарда Федорова назначен Олег Красношапка. Департамент охраны гостайны и лицензирования ведомства возглавит Олег Храмов вместо Игоря Носко. Начальник Департамента хозобеспечения СБУ Александр Провотворов и глава СБУ в Запорожской области Борис Безрукий сняты со своих должностей. Опять — кругом одни враги?
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