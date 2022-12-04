Отказавшегося вернуться в Россию Валерия Леонтьева убрали из "Песни года"

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В Москве прошли съемки долгожданной и любимой россиянами "Песни года". В 2022 году легендарный новогодний концерт с главными хитами претерпел существенные изменения. Многие популярные в России исполнители не смогли принять участие в концерте.

Во дворце "Мегаспорт" прошла запись ежегодного праздничного концерта "Песня года - 2022". В этом году в мероприятии не принял участие один из ярких участников Валерий Леонтьев. А ведь с 80-х ни одна "Песня года" не проходила без Леонтьева.

Исполнитель хитов "Дельтаплан" и "Казанова" несколько месяцев назад уехал в Америку, где 30 лет живет его жена Людмила Исакович. Ради съемок в популярном проекте Валерий Леонтьев возвращаться в Россию отказался, потому его и вычеркнули из списков выступающих.

Светские хроникеры попытались узнать у директора певца, когда же Валерий Яковлевич возобновит гастрольную деятельность. Но никаких конкретных ответов так и не получили.

Сейчас артист все свое время проводит в Майами на вилле с супругой у океана. Они вместе с 1972 года, но только в 1998-м зарегистрировали отношения официально.

Стоит отметить, что Леонтьев всегда был довольно закрыт для публики. Он ни с кем не делится своими проблемами или переживаниями. Даже близкие друзья о бедах и горестях артиста узнавали совершенно случайно.

"Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни. И тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребенком... То, что Господь послал Валере такую славу и народную любовь, он этим уравновесил маленькую частицу того, через что пришлось пройти на своем жизненном пути моему другу и гениальному артисту Валерию Леонтьеву", - рассказывал не так давно о своем друге Игорь Крутой.

Леонтьев всю свою жизнь посвятил сцене, детей у него нет. Когда у него тяжело на душе, он спасается одиночеством. "Не таким, когда плачут: вот какой я бедный и несчастный, никого у меня нет. Мое одиночество - созидающее, восстанавливающее, моя личная территория не терпит посягательств. Есть два-три человека, которым могу позвонить глубокой ночью и поплакаться о своих проблемах", - говорил артист.

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