Над Донбассом беспилотникам не фартит

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала роту противника, БМП, три пикапа и гаубицу «Мста-Б». «Западная» группировка войск на Купянском направлении уменьшила силы врага на 55 бойцов, бронемашину, два пикапа и гаубицу Д-20. «Южная» группировка войск на Донецком направлении за сутки вывела из строя более 245 «воинов света», один танк, три бронемашины, три пикапа, РСЗО «Град» и гаубицу «Мста-Б». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском нанесла такой урон: свыше 50 «двухсотых», три танка, четыре БМП, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожены до 40 боевиков, две бронемашины, три автомобиля, самоходка «Гвоздика», гаубица Д-30 и американская САУ Paladin. Наши ВКС в районе Колесниковки Харьковской области сбили чужой Ми-8. А ПВО за сутки перехватили 5 снарядов РСЗО HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и 7 украинских беспилотников в ЛНР и ДНР. Пусть голуби летят над вашей зоной.

Украина проиграет и утратит Азовское море и Донбасс

Издание Asia Times полагает, что Киев проиграет в конфликте на истощение. Ну а Москва сохранит контроль и над Азовским морем, и над Донбассом. И делает такой вывод: «Урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у Киева заканчиваются силы и вооружения». А у Вашингтона нет достаточных промышленных мощностей для обеспечения незалежной боеприпасами. Другое азиатское издание, Global Times полагает, что Штаты используют самостийную в качестве пешки для ослабления РФ и контроля над Евросоюзом. Привычно загребают жар чужими руками

ВДВ погасили украинских боевых пловцов антидиверсионным оружием

При отражении атаки украинских боевых пловцов на берегу Каховского водохранилища российские десантники применили антидиверсионное оружие. Один из командиров подразделения ВДВ РФ сообщил, что радиус поражения этих боеприпасов под водой составляет 200 метров. И «шансов у противника нет». Это новейшее, уникальное оружие (подробности по ссылке) использовалось при отражении атаки любителей подводных игр. Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что украинские десантники пытались форсировать Каховское водохранилище, но их баржу потопили. Нептун, если что, тоже на нашей стороне. Как и Харон.

Зерновая сделка должна быть пакетной, полагает Путин

Президент России заявил, что наша страна настаивает на пакетном характере зерновой сделки. И на полном соблюдении ключевых требований Москвы. Об этом Путин сказал на заседании международной парламентской конференции «Россия - Африка в многополярном мире». Глава государства напомнил, что РФ исполняет обязательства по поставкам продуктов питания, удобрений и топлива в Африку. Но западные страны мешают попыткам России бесплатно передавать удобрения. Москва настаивает на поставке продовольствия в нуждающиеся, а не в «сытые» страны Старого Света. Но разве за это боролись в Брюсселе и Вашингтоне?

Евросоюз поставит Киеву миллион снарядов до конца 2023-го

Bloomberg сообщает, что страны ЕС близки к соглашения, по которому самостийная получит 1 миллион снарядов до конца этого года. Министры иностранных дел и обороны Евросоюза поддержали выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира для закупки боеприпасов. И столько же потратят из того же фонда, чтобы возместить членам ЕС отправку боеприпасов из собственных запасов. Киев также требует срочно поставить ему 1 миллион патронов. Одна беда — европейская промышленность не может быстро выполнить ожидаемые заказы ЕС для самостийной из-за ограниченных запасов пороха, пластиковой взрывчатки и тротила. И, никакие деньги тут не помогут. А вообще задержка с увеличением производства снарядов может растянуться на три года. Ну так обещанного три года и ждут — по русской пословице...

ВСУ опять обстреляли брянское село — теперь из минометов

Александр Богомаз, брянский губернатор, сообщил, что ВСУ вновь обстреляли регион. На этот раз от огня из минометов пострадало село Курковичи Стародубского муниципального района Брянской области. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, но пострадали два дома и нарушено энергоснабжение. То есть, вам там нравится, когда в ответ прилетает по приграничным украинским территориям?

Армия Украины теряет лучших пилотов

Генерал Сергей Голубцов, командующий ВВС Украины, сообщил, что в томительном ожидании истребителей F-16, незалежная теряет самые ценные кадры. Генерал в интервью The Times заявил, что двое летчиков вернулись из США, где три недели обучались летать на F-16 (неужели им этого хватило?). Но Голубцов пожаловался на промедление с поставками F-16. При том он «потерял некоторых из своих лучших людей». А в Вашингтоне в это время заявляют, что украинским пилотам для подготовки к полетам на F-16 потребуется не 3 недели, а 3-5 месяцев. И отправку Киеву таких самолетов в Белом Доме пока считают преждевременной. «Ценные кадры» пока могут поддерживать форму на симуляторах в киевских бункерах.

Украинский наводчик гонял на велике

Наводчика украинских военных выявили с помощью беспилотника. Негодника задержали в зоне ответственности Девятой гвардейской артбригады ВС РФ. Беспилотник снял, как шпион штопанный ехал на велике вдоль российских позиций и снимал укрепления на камеру мобильника. БПЛА продолжал следить за «спортсменом» и, когда тот убрал телефон и ускорился, его задержала опергруппа, также следившая за наводчиком. Любишь кататься — люби и каяться.

Сколько украинских детей воссоединились с родней в незалежной

Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте по правам ребенка, сообщила, что 15 детей, эвакуированных в Россию, воссоединили с родственниками с Украины. И уточнила: «На сегодня 380 детей в 19 регионах нашей страны в семьях. Эти дети долго были в соцучреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями. Если найдутся законные представители, мы тут же сделаем все, чтобы воссоединить эти семьи. На сегодня есть 15 детей из 8 семей, которых мы соединили с родственниками на на Украине». По данным детского омбудсмена, Россия готова отработать все обращения по фактам разлучения детей с родственниками. Но до сих пор ни одного официального запроса не поступило. Да какие запросы — они ведь уже приговорили Россию как мордор, "похищающий невинных детей"!