Оксана Домнина кормит Романа Костомарова с ложечки

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Роман Костомаров приходит в себя после новой ампутации. Врачи провели фигуристу операцию на левой руки. Она почернела из-за некроза. В итоге медики ампутировали пациенту пальцы. Сейчас рядом со спортсменом находится его жена Оксана Домнина.

Роман Костомаров после новой ампутации то впадает в глубокий сон, то находится в сознании. Сейчас он получает много обезболивающих и успокоительных. Фигурист начал питаться - ему убрали трубку из трахеи. Ранее он получал пищу через трахеостому. "Кормят его либо супруга Оксана Домнина, которая находится постоянно рядом, либо медсестра", - цитирует источника сайт mk.ru.

Пока душевное состояние Романа остается тяжелым. "Когда в сознании, ведет себя порой агрессивно. Его душевное состояние на грани. Человек все понимает... Ему очень и очень тяжело во всех отношениях", - добавил источник.

Жена фигуриста держится. Оксана читает супругу вслух, говорит с ним и не пускает в палату никого из посторонних. Фигуристка не хочет, чтобы Романа видели в тяжелой болезни. Домнина молится о том, чтобы отец ее двоих детей поскорее поправился.

"Дай бог, чтоб это закончилось, он поправился, вышел из больницы. Я не знаю, как Оксана там вообще. Можно сойти, наверное, с ума. Как она там переживает?" - делилась ранее фигуристка Елена Бережная.

Напомним,Костомаров и Домнина женаты более десяти лет. В 2011 году у них родилась дочь Настя, а в 2016-м - сын Илья. "Оксана силой своей любви вытянет любимого мужчину. Я в этом уверена", - считает актриса Ксения Алферова.