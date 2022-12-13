Молодая жена Петросяна в своем стиле ответила на злой выпад Собчак

Татьяна Брухунова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пятая жена Евгения Петросяна, как известно, не из робких. Татьяна Брухунова лихо разбирается с завистниками и злопыхателями, изящно ставит их на место. А на днях красавица в своем фирменном стиле ответила Ксении Собчак.

Ксения Собчак прошлась по Татьяне Брухуновой. Телеведущая в очередной раз уколола избранницу Евгения Петросяна. Однако молодая жена сатирика молчать не стала и ответила блондинке.

Началось все с того, что Татьяна, отдыхающая на Мальдивах с мужем, поделилась наблюдениями за молодыми парами из Китая. Она написала, что ей нравятся девушки, словно вазы фарфоровые, и юноши - уверенные, надежные.

Собчак, прочитав это, решила взбрыкнуть. Мол, Брухунова - не полупрозрачная вазочка, а супруг ее Петросян - не молодой китаец. "Супруга Евгения Вагановича восхищается молодыми парами и традиционными ценностями. Всегда приятно, когда скрепы не трещат", - брызнула ядом жена Константина Богомолова. Как известно, Петросян старше Брухуновой на 44 года.

В ответ Татьяна очень дружелюбно высказалась. Она заверила, что ее не обижают и не трогают слова Собчак. Сказала что-то вроде "тьфу на вас и тьфу на вас еще раз".

"Прополоскать белье не чураются даже авторы с именем. Меня не обижают чьи-то выводы обо мне, поскольку никакого касательства ко мне лично чужие домыслы не имеют", - заверила 33-летняя супруга юмориста.

Поклонники бурно обсуждают выпад Собчак и ответ Татьяны. Не прошла мимо и блогер Лена Миро. "Тамада Собчак решила, фигурально выражаясь, умыть милую Танюшку Брухунову. Ну, а кого еще? Выбрала самую безобидную девчонку. Попытка постебаться у Ксении не получилась", - написала она.

После чего похвалила жену сатирика: "У Тани так хорошо получилось, что Собчак ни ответить, ни промолчать не может. И в том, и в другом случае будет выглядеть, как та важная дама, которая бежала три квартала, чтобы крикнуть Танюхе, как она безразлична ей".