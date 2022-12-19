Владимиру Зеленскому не дали произнести речь на финале ЧМ по футболу
Фото: REUTERS
Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, сообщил, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно только после отвода тяжелых вооружений ВСУ. Рогов заявил: «Возможен только один вариант создания зоны безопасности, когда Киев отводит войска и тяжелое вооружение на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по АЭС». Пояснив при том, что именно Россия обеспечит защиту и охрану станции. А еще придется возвести купол — для защиты от атак тех, у кого мозги совсем набекрень.
Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте РФ, намерение Афин направить ЗРК С-300 Киеву оценил как весьма рискованные. Мурадов заявил: «Такой шаг Афин - не только бессмысленная демонстрация враждебности в отношении России, но и рискованный шаг в отношении собственных национальных интересов». Как уточнил постпред Крыма, греческим помощникам киевского режима стоит помнить про то, что Россия всегда исходила из дружественных отношений с Грецией и Кипром, но времена меняются...
Роман Зозуля, выдающийся форвард из «Райо Махадаонда», клуба третьего дивизиона испанского чемпионата, в соцсетях раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ дать шестому президенту Украины устроить очередное видео-шоу - выступить с пламенным обращением перед финалом чемпионата мира-2022 в Катаре. Зозуля кипел как старый чайник: «ФИФА отказала президенту Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира с месседжем мира. Но чего еще можно было ждать от этих продажных крыс?! Когда российскими рублями у них устелены футбольные поля и домашние газоны, они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики». Ну, не рублями, а долларами, и не российскими, а арабскими, и не поля, а лужайки. У Ромы опять не все дома.
Франциск, Папа Римский, уверен, что на Украине разворачивается «мировая война», и в ближайшее время она точно не завершится. В интервью изданию ABS понтифик сообщил, что шестой президент Украины в третий раз направил к нему одного из своих религиозных советников. Глава католиков заявил: «Я не вижу конца конфликта в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Есть много интересов». Папа Римский предложил католикам скромно отметить Рождество и отправить средства Украине. Неужели он верит, что это что-то исправит? А рука руку не моет?
В Польше поднялась волна возмущения по поводу инцидента с главным комендантом польской полиции Ярославом Шимчиком, которому в Киеве подарили гранатомет, а тот «вдруг» сработал в варшавском кабинете. Читатели польского издания Dziennik Gazeta дружно изумлялись объяснениям своего главного полицая. Тот делал вид, что ему подарили использованное оружие -два противотанковых немецких гранатомета RGW-90. Пользователь Twój_nick удивлялся: «Польское правительство платит, чтобы отправить оружие на Украину, а Украина раздает это оружие за границу?». Изумлялся и lolandi : «Зеленский такой умный, что подарил нашему генералу заряженный гранатомет?». А Tolo задал справедливый вопрос: «Почему люди, занимающие должности на таком уровне, не отдают подарки соответствующим службам для проверки?». Потому, что це — Европа!
ВСУ обстреляли город Голая Пристань на левом берегу Днепра в Херсонской области. Представитель экстренных служб региона сообщили: «Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии». В ночь на воскресенье ВСУ выпустили по Голой Пристани 8 снарядов ствольной артиллерии. Есть жертвы среди гражданского населения и разрушения. Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на левом берегу Днепра - кроме Голой Пристани, это также Алёшки, Новая Кахова и Каховка, Горностаевка и Скадовск. Это как бы ваши города и вроде бы ваши люди?
Вячеслав Гладков, белгородский губернатор, сообщил, что число пострадавших при обстреле Белгородчины со стороны ВСУ возросло до восьми. Он подтвердил данные об одном погибшем при ударе, а также сообщил, что один из раненых находится в реанимации. Глава региона также уточнил, что здание птицефабрики, куда попал один из снарядов, оказалось частично разрушено из-за обстрела: «Поврежден один корпус и несколько машин спецтехники». Мелкая месть ничтожных людей.
Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, и только что вступивший в партию, недавно освобожденный из тюрьмы в США Виктор Бут не пострадали при обстрел ВСУ во время поездки в Луганскую народную республику. Пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин сообщил: «Мы корректировали маршрут из-за того, что в это время работало высокоточное оружие. Мы предприняли все меры, чтобы избежать лишних рисков». Про его словам, во время конференции работала система ПВО: «Пару раз грохот от разрывов ракет ПВО заглушал выступающих». Но, главное, что в итоге не заглушило.
В национальной компании «Энергоатом» сообщили, что производство атомной энергии на Украине сократили, в том числе, из ограничения работы двух из девяти атомных энергоблоков, действующих сейчас в незалежной. Сегодня они работают в нормальном режиме, но проблемы с потребителями — им сейчас сложновато, есть проблемы с подстанциями, трансформаторами, линиями электропередачи. Но это ничего, это пройдет...
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: