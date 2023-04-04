Что происходило в квартире террористки Треповой во время слежки за военкором Татарским: "Часто заходил высокий парень"

Дарье Треповой предъявили обвинение по статьям «Террористический акт» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ» Фото: Александр РОГОЗА

Видавшая виды панельная девятиэтажка - бывшая общага строительного треста. Самая окраина Москвы. Медведково. Окна - на гудящий МКАД.

В этом доме петербурженка Дарья Трепова, подорвавшая военкора Владлена Татарского, прожила около двух месяцев. Сайт KP.RU сообщал, что по заданию своих кураторов 26-летняя девушка переехала в столицу, чтобы влиться в круг общения блогера и подобраться к нему поближе. Расчет сработал: во время той роковой встречи с читателями Татарский девушку узнал (за неделю до того Трепова общалась с ним в РосНоУ и даже вручила набор своих открыток) и принял от нее скульптуру, в которой была спрятана взрывчатка...

Видавшая виды панельная девятиэтажка - бывшая общага строительного треста Фото: Александр РОГОЗА

Соседи говорят, что ни с кем из жильцов Дарья не общалась, знакомств не заводила. Не здоровалась даже!

- На вид - скромная, тихая девушка, - говорит одна из женщин. - Не шумела. Единственное, иногда одевалась странно - в какие-то дутые безразмерные куртки, вязанные шапки. Выглядела, будто она гораздо крупнее, чем есть на самом деле. Сейчас-то думаю: шифровалась так?

Другая соседка отмечает, что Трепова каждый день заказывала еду:

- Постоянно приезжали курьеры с квадратными рюкзаками. А еще у нее часто бывал какой-то высокий обесцвеченный парень.

Утром в понедельник в квартиру нагрянули сотрудники полиции. В однушке провели обыск.

- Видно, что девушка уже из квартиры съехала - никакой одежды, из техники - только хозяйский телевизор, - доверительно сообщили жильцы дома.

Тем не менее, по данным KP.RU, криминалисты вынесли из квартиры два мешка различных улик, которые еще предстоит изучить.

Утром в понедельник в квартиру нагрянули сотрудники полиции. В однушке провели обыск Фото: Александр РОГОЗА

Напомним, Дарье Треповой предъявили обвинение по статьям «Террористический акт» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Сегодня девушку доставили из Санкт-Петербурга в Москву, Басманный суд отправил ее под арест. Расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета.

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