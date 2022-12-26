Бюсты президента Зеленского продают на развалах во Львове. Фото: REUTERS

Киев возрождает «Азов»*

Киев возрождает разбитый в весенних боях в Мариуполе националистический полк «Азов»* (запрещенный в России). Два батальона сформированы, третий комплектуют. В состав формирования уже вступили и те, кто находился на осажденном союзными войсками заводе «Азовсталь» в Мариуполе, а потом вернулся в незалежную по обмену военнопленных. Сейчас вступать в ряды подразделения активно агитируют на центральных телеканалах самостийной. Нынче в состав ВСУ входят подразделения под названием «Азов», но они сформированы из добровольцев и относятся к территориальной обороне. Стоит напомнить, что в конце мая на мариупольском комбинате «Азовсталь» сдались в плен 2439 «азовцев» и военнослужащих украинской армии. В плен тогда попали и трое руководителей националистического подразделения. И ведь ничему их не учат ни поражения, ни унижения.

Немцы не хотят гнать «Леопарды» в самостийную

Агентство DPA сообщило, что большинство жителей ФРГ не поддерживают поставки в незалежную немецких боевых танков «Леопард-2». Агентство ссылается на опрос социологического института YouGov. Против поставок «Леопардов» высказались почти половина респондентов и меньше трети ответили «за». Приветствуют предоставление украинской столице танков, в основном, сторонники «зеленых». А большая часть избирателей других партий ФРГ не поддерживает поставки Киеву. Опрос проводился с 16 по 21 декабря. И в нем участвовали 2 075 граждан Германии. Ничего, это у вас еще больших холодов не было, а в морозы резкость восприятия усиливается...

Наши врачи спасают и своих, и чужих

Военный медик Западного военного округа рассказал, что за три месяца в зоне СВО он оказал помощь более чем двум с половиной сотням военнослужащих. И среди них встречались не только наши бойцы. Медик с позывным Каспер сообщил агенству РИА Новости, что однажды к нему доставили бойца в форме НАТО. Тот отвечал на вопросы на русском языке, сообщил, что он из ВСУ. Российские медики спасли ему жизнь. А сам Каспер был ранен, оказывая помощь тяжелораненому бойцу в Куземовке. Действуют ли так же благородно, помня клятву Гиппократа, люди в белых халатах на той стороне — вопрос риторический.

Британцы хотят забрать у беженцев свои дома обратно

The Daily Mail сообщает, что британцы, рискнувшие принять у себя беженцев с Украины, сейчас хотели бы «вернуть» свои дома, в том числе, из-за экономических трудностей. Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии рассказала, что многие из тех, кто принял в своем доме этих переселенцев, в отчаянии от того, что произойдет на Рождество и Новый год. Дэниелс заявляет: «Они хотят вернуть свои дома, и это справедливо». Она привела пример, когда хозяйка дома спустилась на кухню и почувствовала себя чужой, потому что все разговаривали по телефонам и вели себя по-хозяйски. Вот что говорит специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич: «Все встревожены ростом стоимости жизни. Потому глупо сердиться из-за того, что люди не хотят принимать у себя другие семьи, когда они едва могут содержать свою собственную». Сердиться не надо — но и принимать кого попало с распростертыми объятьями тоже не слишком разумно.

На Сватово бросают новые силы

Андрей Марочко, офицер Народной милиции ЛНР, сообщил, что украинское командование перебрасывает дополнительные силы на сватовское направление в Донбассе. Марочко объяснил это большими потерями ВСУ и неэффективностью средств огневого поражения. Ранее сообщалось, что командование ВС Украины намерено перерезать сообщение между городами Сватово и Старобельск в ЛНР, для чего не считается с потерями даже в элитных частях. Характерно, что из центральных областей Украины стали поступать сообщения, что в ВСУ стали забирать прямо из клубов, баров и ресторанов. А с Банковой — не пробовали?

Зеленский решил, что он чудотворец

Шестой президент Украины в своем поздравлении граждан с Рождеством заявил, что «мы не ждем чуда, а творим его сами». Читатели немецкого издания Die Welt изумились такой самоуверенности. Один из комментаторов поразился: «Ого, теперь Зеленский думает, что может творить чудеса?! Разве это не безумие?». Другой полагает: «А ведь он сам осознает, что победу им принесет лишь только чудо. Жаль, что погибнут тысячи украинцев, прежде чем такое свершится». Третий добавил «Людьми, которые считают себя чудотворцами, переполнены психушки в любой стране мира». Но кое-где свободные места для новых клиентов все-таки остаются.

Китай подтвердил прочность отношений с Россией

Глава МИД КНР Ван И заявил, что китайско-российские отношения крепки, как монолит. И они не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Ван И подчеркнул: «Эти отношения не подвержены вмешательству и провокациям». По словам главы МИД Китая, сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону. Он сказал: «КНР и Россия твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны». Да, приходится это повторять для тех, кто плохо понимает китайский язык, а также язык разума.

Король Испании объяснил проблемы конфликтом на Украине

Филипп VI, король Испании, в рождественском обращении к нации заявил, что конфликт в незалежной спровоцировал энергокризис в его стране с самыми серьезными последствиями для промышленности, торговли и транспорта. Слова монарха передает издание El Pais: «Конфликт на Украине оказал глубокое влияние на экономику. Это выразилось в повышении цен на продукты питания, отопление, электричество или бензин. Есть семьи, которые не могут долго справляться с этой ситуацией и нуждаются в постоянной поддержке властей для смягчения ее экономических и социальных последствий». Филипп VI призвал не игнорировать «большую озабоченность и неопределенность», которые порождает эта ситуация. А это сделать довольно просто: прекратите посылать оружие Киеву и блокируйте такие решения на уровне ЕС — и трудности ваши закончится. Может быть.

Тарифы на воду на Украине подорожают как минимум дважды за год

На сайте Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг незалежной появилась информация: на Украине как минимум дважды за 2023-й год планируют поднимать тарифы на холодную воду и услуги водоотведения. Первое повышение планируется с 1 января, а второе — с 1 июля. В списке регионов, где тариф повысят, отсутствуют только Николаевская и Харьковская области, а также подконтрольная украинским властям часть Херсонской области. Новые тарифы должны быть одобрены 27 декабря. Ну что, отличный новогодний подарок сделали населению те, кто собирается вскоре «вернуться к границам 1991 года». Вы бы сначала с водой разобрались, возвращенцы....

*Запрещенная в России террористическая организация

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