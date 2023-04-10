Бежавший из России Дмитрий Назаров унизил известного актера

Дмитрий Назаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бежавший из России Дмитрий Назаров который месяц не сходит с первых полос скандальной хроники. На днях по актеру жестко прошелся Оскар Кучера. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" жестоко раскритиковал предавшего Родину артиста, назвав его даже нехорошим словом. Однако Назаров молчать не стал и ответил обидчику.

Дмитрий Назаров разместил в блоге послание в стихах для Оскара Кучеры. Последний, как известно, недавно публично оскорбил коллегу по актерскому цеху. "Назарова не жалко вообще ни разу, извините, ну потому что ..." - сказал, как отрезал, 48-летний Кучера.

Гнев Оскара вызвали частые антироссийские высказывания, за которые актера даже оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.

В ответ звезда сериала "Кухня" в стихах дал отлуп своему обидчику. В своей речи озлобленный артист использовал нецензурную брань. "Маленький постскриптум для Кучеры. Пора бы в вашем возрасте понять: без мозга, такта, чести, чувства веры меня не надо трогать, Оскар ..." - заявил 65-летний актер.

Напомним, Назаров и его жена Ольга Васильева после увольнения из МХТ им. Чехова уехали из Россию во Францию. Несколько лет назад супруги купили там апартаменты с видом на море. На Лазурном побережье артистам нравится. Кругом много россиян.

Стоит отметить, что после ряда скандальных высказываний от Назарова отвернулись друзья и коллеги. Но актер делает вид, что его это не волнует. Даже на информацию о том, что с ним не хотят работать, он не реагирует. Артист лишился ролей не только в театре, но и кино.