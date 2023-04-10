Оплеванный Дмитрий Назаров унизил известного актера

Дмитрий Назаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бежавший из России Дмитрий Назаров который месяц не сходит с первых полос скандальной хроники. На днях по актеру жестко прошелся Оскар Кучера. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" буквально плюнул в предавшего Родину артиста, назвав его нехорошим словом. Однако Назаров молчать не стал и ответил обидчику.

Дмитрий Назаров разместил в блоге послание в стихах для Оскара Кучеры. Последний, как известно, недавно публично оскорбил коллегу по актерскому цеху. "Назарова не жалко вообще ни разу, извините, ну потому что ..." - сказал, как отрезал, 48-летний Кучера.

Гнев Оскара вызвали частые антироссийские высказывания, за которые актера даже оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.

В ответ звезда сериала "Кухня" в стихах дал отлуп своему обидчику. В своей речи озлобленный артист использовал нецензурную брань. "Маленький постскриптум для Кучеры. Пора бы в вашем возрасте понять: без мозга, такта, чести, чувства веры меня не надо трогать, Оскар ..." - заявил 65-летний актер.

Напомним, Назаров и его жена Ольга Васильева после увольнения из МХТ им. Чехова уехали из Россию во Францию. Несколько лет назад супруги купили там апартаменты с видом на море. На Лазурном побережье артистам нравится. Кругом много россиян.

Стоит отметить, что после ряда скандальных высказываний от Назарова отвернулись друзья и коллеги. Но актер делает вид, что его это не волнует. Даже на информацию о том, что с ним не хотят работать, он не реагирует. Артист лишился ролей не только в театре, но и кино.