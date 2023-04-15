Подготовка военнослужащих в тыловой зоне СВО. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала три украинских взвода, две бронемашины, гаубицу Д-20 и склад с боеприпасами 66-й мехбригады ВСУ в Невском. Западная группировка войск на Купянском направлении уменьшила силы противника на 35 бойцов, два автомобиля и самоходку «Гвоздика». Штурмовики «Вагнера» на Донецком направлении вытесняли противника из центра Артемовска. А подразделения ВДВ поддерживали их на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ. Южная группировка войск нанесла такие потери противнику на Донецком направлении: до трех рот, БМП, шесть бронемашин, два автомобиля, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях вывела из строя до взвода украинских бойцов, две бронемашины, гаубицу «Мста-Б» и склад с боеприпасами 102-й бригады теробороны. На Херсонском направлении уничтожено до 35 солдат противника, две бронемашины и САУ «Гвоздика». Перехвачено 9 снарядов РСЗО HIMARS и шесть украинских беспилотников. Когда сдачу Артемовска признаете – 9 мая?
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что артиллерия Киева снизила интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ в ЛНР, усилив обстрелы прифронтовых поселков и городов. Это может быть вызвано и экономией боеприпасов, и плохими погодными условиями. Продолжается переброска сил и техники ВСУ под Славянск и минирование боевиками ВСУ берега реки Оскол под Купянском. Они похожи на кротов. Упорство и слепота.
Издание Politico сообщает, что к началу весны менее трети из обещанных западными странами Киеву танков прибыли непосредственно в зону боевых действий 200 обещали - прислали меньше 70. При том около 120 танков «близки к передаче». Один из немецкие танков Leopard на Херсонском направлении уже панически завяз в болоте и в результате действий российского диверсионного отряда достался как трофей ВС РФ. Шкурка попорчена – а так ничего, на запчасти пойдет.
Джек Даглас Тейшейра, подозреваемый в утечке секретных данных боец Национальной гвардии США, считал конфликт в незалежной «удручающим». Всезнайка Washington Post докладывает: «Его друг вспомнил, что Тейшера начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord в начале конфликта на Украине, который он считал «удручающей» битвой между «странами, у которых должно быть больше общего, чем то, что их разделяет». Тейшейра публиковал секретную информацию среди тех, кого считал друзьями и надежными людьми. Теперь Джеку Дагласу грозят «десятки лет» в тюрьме. Правда кому глаз колет, кому другое место.
Владимир Константинов, глава крымского парламента, заявил, что Украина вслед за Азовским может утратить и доступ к Черному морю. Так он отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про «море НАТО». Владимир Константинов напомнил: «Весь Юго-Восток бывшей Украины — это Россия. Значит и все Черноморское побережье — наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству. Что не принесло радости ни ему, ни жителям Причерноморья. Теперь время вернуть его законному владельцу». Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не будет морем НАТО. Нет, ну попробовать они, конечно, могут…
Хелен Пидд, обозреватель Guardian, сообщил, что между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за украинского государственного оркестра. Музыкантам внезапно отказали в британских визах. Виртуозы самостийной планировали блеснуть смычком в турне по Британии. Программу рекламировали на сайте британского правительства как «пример британо-украинских отношений». Но, по данным исполнительного директора Star Entertainment Яка Базиля, когда решался вопрос о выдаче украинцам виз для концертов в Британии, все вдруг забуксовало. Базиль возмущен: «Лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности». Предлагаю обратиться к Шекспиру: «Есть много, друг Горацио…». И, кстати, почему этот оркестр не играет для бойцов, сражающихся за свободу в двух тысячах км от Альбиона?
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, сообщил, что конфликт в незалежной закончится, как только Вашингтон и Брюссель прекратят содержать Киев. Орбан заявил: «По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать». По мнению венгерского премьера, в тот момент, когда Америка и Европа ответят «нет» на вопрос о непрерывной подпитке самостийной, война окончится. По его данным, Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов: оплачивает украинские пенсии, содержит госучреждения, здравоохранение, образование. А оно вам надо?
В западных СМИ появились данные, что Украина до начала лета не получит систему противовоздушной обороны Samp/T. Ее обещали Киеву прекраснодушные Париж и Рим. Но в конце февраля французы уведомили итальянцев, что совместный ракетный комплекс не успеют подготовить для киевского режима до июня. Общая стоимость поставок оценивается в 800 миллионов евро. Только надо набраться терпения.
Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ сообщила, что все дети граждан Украины, что отдыхали на Кубани и задержались с возвращением, воссоединились с близкими. Она сообщила: «Хорошая новость для тех, кто следит за судьбой детей из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий, которых родители отправили добровольно в здравницы юга России в конце лета – осенью 2022 года. Но из-за изменения линии фронта и других причин долго не могли забрать». Кроме отдыхавших в Краснодарском крае, также и в Крыму приехали за шестью детьми, в республике остаются еще восемь. И они общими усилиями вскоре окажутся рядом с близкими. С октября 2022 года более 2,5 тысяч ребят вернулись в родные семьи из лагерей отдыха, несмотря на возникшие сложности». А на Украине другие лагеря…
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