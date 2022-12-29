Юлия Пересильд пошалила в космосе

Первый канал покажет музыкальный номер Юлии Пересильд, снятый в космосе

Каждый канал больше оливье в новогоднюю ночь любит поглощать аудиторию. Поэтому все готовят умопомрачительные сюрпризы для зрителей. К примеру, Первый покажет не только специальный новогодний концерт с хитами нулевых, но и эксклюзивную съемку из космоса, где Юлия Пересильд спела шлягер «Нежность» («Опустела без тебя земля») на МКС.

— В космосе все равно нужно оставаться женщиной, — считает актриса. — И то, что со мной оказалось платье, внесло перчинку в наше экстремальное путешествие. Еще никто и никогда не летал в космосе в платье. К сожалению, метлы на станции не нашлось... Ну, вы же помните, что было с моими волосами? Мечталось, конечно, пролететь там на метле и почувствовать себя Маргаритой (из романа Михаила Булгакова — Авт.). А если серьезно, платье требовалось для съемок. Зачем именно, вы узнаете после выхода нашего любимого «Вызова».

Как мы помним, звезда фильмов «Край», «Битва за Севастополь» и других, выиграла кастинг на главную роль в фильм «Вызов» — первый в истории фильм, снятый в космосе. Вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым актриса натурально отправилась на МКС, провела там 12 дней, отсняла вместе с коллегой порядка 40 часов киноматериала и благополучно вернулась на Землю.

Собственно, там на МКС, в состоянии невесомости и в 400 километрах от Земли, Пересильд и исполнила хит, который пела Эдита Пьеха. Как выглядит, что будет со звуком и, главное, волосами артистки — публика узнает в новогоднюю ночь на Первом 31 декабря.

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