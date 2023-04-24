Большая Арктическая экспедиция дошла до крайней северной точки Евразии

Большая Арктическая экспедиция-2023 завершилась успешно! Фото: Евгений САЗОНОВ

23 апреля участники Большой Арктической экспедиции дошли до точки назначения – мыса Челюскин. Это самая крайняя точка Евразии и России, мыс расположен на полуострове Таймыр. Впервые до этой точки в 1742 году дошел известный первооткрыватель Семен Иванович Челюскин, позже это место назвали в его честь.

Путь Челюскина в 2023 году повторили московские школьники. Для участия в Большой Арктической экспедиции из 25000 кандидатов отобрали 14 участников. Семеро из них сразу отравились не метеостанцию, расположенную на мысе Челюскина, где они проводили исследования природы Арктики. Остальные семь школьников под руководством всемирно известного полярника, кавалера Ордена Мужества Матвея Шпаро отправились в лыжный поход, к ним присоединился и специальный корреспондент «Комсомольской правды». Вместе с ребятами он преодолел 148 км пути через снега, льды и торосы (т.е. скопление обломков льда) и многие другие препятствия.

Фото: Евгений САЗОНОВ

На протяжении всего пути Евгений Сазонов вел дневники Большой Арктической экспедиции, где рассказывал, чем питаются путешественники, как в Арктике принять снежный душ и почему вся компания вернется с загоревшими лицами. Его рассказ о заключительном переходе приводим без сокращений:

«Одно слово в голове крутится, всего одно слово с восемью восклицательными знаками: «дошли!» 23 апреля около 7 вечера лыжная команда Большой Арктической экспедиции, наконец, достигла пункта назначения – метеостанции на мысе Челюскин. Позади почти 150 км, из них только 17 были пройдены за последний переход.

Фото: Евгений САЗОНОВ

Еще утром мы находились в районе мыса Папанина, затем пошли по направлению к мысу Щербина, где стоит огромный деревянный маяк.

Но прежде чем дойти него, пришлось преодолеть километровый подъем в гору. Это было ненамного легче преодоления торосов. Торос конечен, а подъем в гору в определенный момент кажется бесконечным. И сани, что тянешь за собой, тяжелеют с каждым шагом.

Большой старый бревенчатый маяк в восточной стороне бухты Восточная, похоже, помнит еще Папанина. Конструкция оригинальная: это была радиомачта, в которой в качестве отражателя использовался большой никелированный банный таз.

Фото: Евгений САЗОНОВ

Ниже по склону сложен гурий (это груда камней, которую использовали в качестве ориентира.) из черных обломков камней с вкраплениями кусочков кварца. В этом же месте в 1901 году русской полярной экспедицией Академии наук под руководством барона Эдуарда Васильевича Толя тоже был выложен гурий. Здесь моряки и ученые научного судна «Заря» проводили астрологические магнитные и геоботанические исследования. Гурий был разобран экспедицией Амундсена, но восстановлен в 1972 году полярниками со станции на мысе Челюскин.

В честь шхуны Эдуарда Толя «Заря» назван остров в заливе Восточный, который мы пересекли за 3 часа. И вот, удивительные параллели времен: мы не только были в местах, которые исследовала русская полярная экспедиция, но и смогли почувствовать себя членами этой удивительной экспедиции.

Фото: Евгений САЗОНОВ

В 1900 году в самом начале путешествия Толь распорядился заложить несколько продуктовых складов. Один из них в 1978 году обнаружил на мысе Депо знаменитый полярный путешественник Дмитрий Игоревич Шпаро – отец руководителя нашей Большой Арктической экспедиции-2023 Матвея Шпаро. В складе, заложенном в вечной мерзлоте, оказались чай, шоколад, овсянка и порядка 40 банок военного рациона: пищевые консервы для войск, щи с мясом и каши. Все продукты прекрасно сохранились на протяжении 78 лет.

Решено было продолжить эксперимент: оставить часть толевского рациона, добавить к нему и современные продукты. Раз в 6 лет на мыс Депо прилетает экспедиция с проверкой этих продуктов, что-то изымает, что-то докладывает. Цель – узнать, как хранятся те или иные продукты в природном холодильнике. А банки «щи с мясом и каша» останутся в вечной мерзлоте до 2050 года – момента официального завершения эксперимента.

Фото: Евгений САЗОНОВ

С 1978 года несколько банок были вскрыты, изучены и наши друзья из Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова, которые были на мысе в прошлом году, к этой экспедиции восстановили точную рецептуру «щи с мясом и кашей» для нашей экспедиции и даже заказали максимально похожую тару. Одну банку они передали нам.

И мы приготовили ее на завтрак перед последним переходом. Вскрыли замороженную банку – она была в санях, на морозе, превратилась практически в лед, поставили разогреваться на бензиновую печку и через 20 минут получили готовый продукт. Каждому досталось несколько ложек полярного лакомства, в состав которого входит квашеная капуста, говядина, картошка, гречка, лук, морковь.

Мы пробовали рацион русской полярной экспедиции именно в тех местах, где она проходила 123 года назад, что придавало моменту торжественности и мистичности. Щи очень понравились Большой Арктической экспедиции и сожалели мы только об одном: что это была всего одна банка.

Фото: Евгений САЗОНОВ

Но, похоже, именно она дала нам силы сделать не только последний бросок, но еще и сыграть в футбол по пути у огромного айсберга. Мы прекрасно видели станцию имени Федорова на той стороне залива, но шли так долго, а она все не приближалась.

Впервые осознал, как выглядят 10 км в реальности. Последние 300 метров дались самыми большими усилиями и оказались самыми трудными за все 9 дней экспедиции.

Чтобы добраться до станции, нужно было преодолеть довольно длинный подъем, по которому сани, и мы просто соскальзывали. Но и эти метры были преодолены успешно. И вот мы встретились со второй группой нашего отряда – научной. Крики «ура», пирожки, пирожки, горячий чай, и еще более горячие объятия.

Мы дошли! Позади 150 км по самым безжизненным и суровым местам планеты, в которые мы принесли жизнь. Большая Арктическая экспедиция-2023 завершилась успешно!».

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