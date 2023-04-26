Молодая жена Дмитрия Диброва сделала полное боли заявление

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Молодая жена Дмитрия Диброва болезненно восприняла известие об увольнении знаменитого мужа с Первого канала. Полина отметила, что ее супруг является единственным кормильцем их большой семьи. Он содержит их роскошный дом на Рублевке, оплачивает штат прислуги. По словам многодетной мамы, сейчас в их жизни наступила черная полоса. И даже приход священника не спас ситуацию.

Беда не приходит одна. Неприятности как из рога изобилия сыплются на семью Дмитрия Диброва. Его молодая жена буквально все глаза выплакала. Сначала Полина Диброва получила подлый удар в спину от собственной прислуги, которая потеряла сумку с документам в аэропорту.

Затем телеведущий врезался в полицейскую машину. 63-летний Дибров отделался легким испугом, а вот его иномарку стоимостью пять миллионов рублей пришлось отвозить на эвакуаторе.

Потом многодетная мама узнала о том, что ее знаменитый муж остался без миллионных заработков. Жена телеведущего принялась жаловаться подписчикам на то, что их семья осталась без средств к существованию, ведь они жили на зарплату ее мужа. Она вызвала домой священника.

Но, как оказалось, это не единственное несчастье в семье звезды. Из-за начавшегося в Москве периода цветения с аллергией слег старший сын Диброва, а потом и шикарный дом знаменитости в котором семья живет больше 10 лет, стал разваливаться на глазах. Выбитая из колеи Полина рассказала, что у них обвалился балкон. Мол, он давно находился в предаварийном состоянии, но чинить его не спешили.

А когда на головы стали сыпаться камни, жена телеведущего забила тревогу и вызвала рабочих. Строители объявили, что спасти балкон уже невозможно и обрушили его. Теперь весь двор особняка завален мусором.

Черная полоса настолько доконала жену Диброва, что его супруга решила покинуть Россию вместе с детьми и мужем. "Наши приключения продолжаются. Видимо, они завершатся, когда мы уедем в Африку - собираемся 2 мая улететь всей семьей", - поделилась Полина.