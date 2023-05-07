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Происшествия7 мая 2023 17:24

Захар Прилепин впервые обратился к публике после покушения и раскрыл подробности взрыва

Захар Прилепин сообщил, что он был за рулем машины во время покушения
Сергей ЧИКОВ
Захар Прилепин был тяжело ранен после взрыва автомобиля.

Захар Прилепин был тяжело ранен после взрыва автомобиля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский писатель Захар Прилепин впервые вышел на связь после теракта украинских спецслужб, в результате которого погиб его близкий друг Александр Шубин, а сам публицист с множественными травмами был госпитализирован.

“Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат. <...> Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом”, – уточнил Прилепин у себя в Telegram-канале.

По его словам, после взрыва он на несколько минут потерял сознание, но потом при помощи очевидцев смог выбраться.

“У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то”. – рассказал писатель.

Также он поблагодарил Губернатора Нижегородской области за то, что он оперативно оправил на место теракта вертолет.

“Оттуда до города 3 часа и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут.”

В конце своего обращения Прилепин поблагодарил всех, кто молился за его жизнь и помогал ему в эти трудные минуты, и пообещал своему покойному другу достроить “молельню” в их деревне.

“Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим”, – резюмировал Прилепин.

Напомним, утром 6 мая 2023 года на известного российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль подорвали в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор в Нижегородской области. По некоторым данным, незадолго до взрыва из автомобиля успела выйти дочь Прилепина. Сам он выжил и был госпитализирован в больницу. Но погиб водитель и друг писателя Александр Шубин.

Спустя несколько часов после теракта был задержан подозреваемый в совершении покушения – им оказался уроженец Донецкой области Александр Пермяков, который в ходе допроса признал, что действовал по указанию спецслужб Украины и прибыл в Россию специально для “устранения” Захара Прилепина.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ

Приводим полный текст первого обращения писателя Захара Прилепина (подробнее)

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