Захар Прилепин был тяжело ранен после взрыва автомобиля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский писатель Захар Прилепин впервые вышел на связь после теракта украинских спецслужб, в результате которого погиб его близкий друг Александр Шубин, а сам публицист с множественными травмами был госпитализирован.

“Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат. <...> Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом”, – уточнил Прилепин у себя в Telegram-канале.

По его словам, после взрыва он на несколько минут потерял сознание, но потом при помощи очевидцев смог выбраться.

“У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то”. – рассказал писатель.

Также он поблагодарил Губернатора Нижегородской области за то, что он оперативно оправил на место теракта вертолет.

“Оттуда до города 3 часа и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут.”

В конце своего обращения Прилепин поблагодарил всех, кто молился за его жизнь и помогал ему в эти трудные минуты, и пообещал своему покойному другу достроить “молельню” в их деревне.

“Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим”, – резюмировал Прилепин.

Напомним, утром 6 мая 2023 года на известного российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль подорвали в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор в Нижегородской области. По некоторым данным, незадолго до взрыва из автомобиля успела выйти дочь Прилепина. Сам он выжил и был госпитализирован в больницу. Но погиб водитель и друг писателя Александр Шубин.

Спустя несколько часов после теракта был задержан подозреваемый в совершении покушения – им оказался уроженец Донецкой области Александр Пермяков, который в ходе допроса признал, что действовал по указанию спецслужб Украины и прибыл в Россию специально для “устранения” Захара Прилепина.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ

Приводим полный текст первого обращения писателя Захара Прилепина (подробнее)

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