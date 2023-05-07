6 мая было совершено покушение на писателя Захара Прилепина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Покушение на Захара Прилепина

Утром 6 мая 2023 года на известного российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль подорвали в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор в Нижегородской области. По некоторым данным, незадолго до взрыва из автомобиля успела выйти дочь Прилепина. Сам он выжил и был госпитализирован в больницу. Но погиб водитель и друг писателя Александр Шубин.

Кто задержан по подозрению в теракте против Захара Прилепина

Правоохранительные органы по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на Захара Прилепина. Им оказался Александр Пермяков. Позднее выяснилось, что Пермяков ранее был судим. На допросе подозреваемый признался, что действовал по заданию спецслужб Украины: Пермяков сообщил следователям, что заложил две противотанковые мины по пути следования автомобиля Прилепина и привел в действие дистанционно. После злоумышленник попытался скрыться, но был задержан полицейскими на выходе из леса в соседнем населенном пункте.

Также следователи опубликовали видео допроса Пермякова. На видео он утверждает, что родился в Донецкой области, а в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы. По их заданию в 2022 году он приехал в Россию с целью совершения преступления в отношении писателя Захара Прилепина. Злоумышленник свою вину признал.

В Следственном комитете покушение на жизнь писателя квалифицировали как теракт и возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ.

Версия произошедшего

На опубликованных фото заметно, как часть взрывной волны ушла в грунт. Похожие воронки, по словам экспертов, действительно могут образовываться от срабатывания противотанковых мин. В этом случае, на месте покушения должны были остаться части корпуса разорвавшегося снаряда. Их и предстоит обнаружить следователям.

Взорвали автомобиль, в котором находился писатель и его друг и охранник. Фото: Стрингер/ТАСС

Мощность взрывчатки оценивается не менее 1 кг в тротиловом эквиваленте. Вероятнее всего, мина была приведена в действие дистанционно, когда автомобиль был в прямой видимости.

Состояние здоровья Захара Прилепина

После теракта Захара Прилепина госпитализировали. Медики диагностировали у него тяжелые переломы, ранения, повреждения легких и многочисленные ушибы. При госпитализации он был в сознании. Писателя прооперировали в региональной больнице Нижнего Новгорода, так как врачи опасаются за его состояние при транспортировке в Москву. По оценкам медиков, состояние Захара Прилепина после покушения тяжелое, но не критическое.

Операция прошла успешно, после Прилепина ввели в медикаментозный сон - искусственную кому для быстрого выздоровления.

Что известно про погибшего водителя

Погибшим водителем оказался 27-летний Александр Шубин из Луганска. Он был сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Еще в 2016 году он записался в батальон Прилепина в Донецке, а с начала спецоперации отправился служить в “Оплот”. По словам родственников Шубина, он очень сильно переживал за судьбу родного Донбасса и с откровенной злостью воспринимал все, что устраивали украинские нацисты на его земле.

Родственники добавили, что последние четыре месяца Александр не выходил на связь, но ни разу не говорил, что ему кто-то угрожает.

Реакция политиков

Покушение на Захара Прилепина тут же вызвало широкий резонанс. Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал покушение на писателя и политического активиста Прилепина “подлым нападением нацистов, устроивших циничное представление”. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Киев подлым образом выбирает в качестве своих целей защитников “Русского мира”. По его мнению, Украина делает это из-за того, что не может одержать победы на поле боя. Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что США создали из Украины еще один террористический режим.

Чем известен Захар Прилепин

Захар Прилепин - крупнейший современный российский писатель. В декабре 2019 года был признан самым влиятельным литератором десятилетия.

Захар также известен своей стойкой патриотической позицией и политической деятельностью. Еще в 2017 году писатель создал на Донбассе свой батальон, в котором занял должность политрука. В январе 2023 года подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации для выполнения боевых задач.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». С февраля 2022 года находится под санкциями Евросоюза за поддержку специальной военной операции.