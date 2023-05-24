Американцы опоздали? Видео с "НЛО" на обратной стороне Луны опубликовали в сети очевидцы

От крупного объекта отделился более мелкий – будто бы посадочный модуль.

Похоже, что кто-то опередил NASA и прочие космические агентства, участвующие в американской программе «Артемида» (Artemis), которая нацелена на посещение нашего естественного спутника. На ролике, который недавно выложил в TikTok некто LayLoo, довольно отчетливо виды у Луны некие загадочные объекты. Ролик странным образом впечатлил пользователей соцсети – за несколько дней он набрал почти 5 миллионов «лайков» и около 100 тысяч комментариев.

Оператор снимал Луну, висевшую на небе днем.

LayLoo снимал днем. На мобильный телефон. Объект рядом с Луной появляется на экране по мере её «увеличения». От него отделяется объект поменьше, спускается и скрывается за диском Луны – будто бы садится на её обратную сторону.

Соцсеть в недоумении. NASA, ESO, JAXA и Канадское космическое агентство, сотрудничающие в программе «Артемида», от комментариев пока воздерживаются. Может мы тайком слетали? Или китайцы? Или что-то на Луне инопланетянам понадобилось? Или ролик – плод «творчества» какого-нибудь хитрого ИИ? Загадка...

Сначала объект был один.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лишь немногие американские ученые верят в НЛО, но несколько сотен из тех, кто верят, их видели.

Большинство американских ученых скептически относятся к НЛО. Об этом свидетельствует опрос, который недавно устроили их коллеги из Университета Луисвилля (University of Louisville in Kentucky). Они разослали соответствующие вопросы 39 984 преподавателям из 144 университетов США. Откликнулись немногие – всего лишь 4 процента. В общей сложности набралось 1460 человек, которые не постеснялись выразить свое отношение к «летающим тарелкам». Из них 276 опрошенных – почти пятая часть – сообщили, что видели НЛО. То есть, наблюдали нечто такое, чего не могло быть природными явлениями или земными летательными аппаратами – из числа известных, конечно.

По результатам опроса его авторы сделали вывод, что многие серьезные ученые до сих пор относятся к теме НЛО с предубеждением, сторонятся исследований. А может быть, даже сознательно умалчивают о случаях наблюдения.

Кстати, менее всего выводы авторов опроса относятся к ученым, работающим в военной сфере – они преобладали среди откликнувшихся.

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