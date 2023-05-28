Артист-«оппозиционер», вернувшийся со спецоперации: «Там совсем не как в героических фильмах. Реальность гораздо острее»

Павел Устинов провел 2 месяца на СВО в самой горячей точке Фото: Иван МАКЕЕВ

«Я/МЫ/ПАВЕЛУСТИНОВ»

Актеру Павлу Устинову всего 27 лет. И он уже в который раз оказывается в центре, нет, даже в эпицентре, громких событий. «Я/Мы/ПавелУстинов», с такими плакатами в 2019-м вышли на улицы известные и не очень артисты, требуя его освобождения.

Павла задержали в Москве у метро «Пушкинская», где собирался незаконный митинг, обвинив его в применении насилия к полицейским. Все СМИ разбирали по кадрам видео, на котором Павел, вырывался из рук стражей порядка, одного даже уронил. Приговор был жестким - 3,5 года общего режима. Но после протестов, поднятых артистами, реальный срок заменили на год условно.

Павла горячо ждали в рядах оппозиционеров. Но он твердо решил не лезть в политику. Объяснял, что на «Пушке» в тот день оказался случайно - назначил там встречу с другом, и из рук полицейских машинально вырвался, потому что изучал рукопашные приемы на «срочке» во Внутренних войсках…

Павел Устинов отвечает на вопросы судьи по видеоканалу во время заседания Мосгорсуда 20 сентября 2019 г. Фото Андрей Васильев / ТАСС

В общем, обычный парень, только артист. И уж точно никакой не «борец с режимом», просто судьба выдала лихой зигзаг со случайным задержанием "на митинге", сделав Павла известным.

А в октябре 2022-го его имя вновь появилось в СМИ. Уже по другому поводу - Устинову, на тот момент актеру московского «Нового Театра», пришла повестка. И он отправился в военкомат. Несколько месяцев подготовки, 2 месяца на СВО в самой горячей точке. Ранение. И вот он сидит передо мной, молодой и красивый парень с открытым и честным взглядом.

СРАЗУ ПОШЕЛ СОБИРАТЬ ВЕЩИ

Мы встретились в «Новом Театре», в старинном особняке на Мясницкой. Павел успел сыграть только в одном спектакле «Бессмертный голос», а потом случилась мобилизация.

- Я скучаю по репетициям, по вот этой творческой атмосфере… Но когда пришла повестка, раздумий не было. Сразу стал собирать вещи.

- Ты в Москве. Уже отслужил?

- Сначала был отпуск после ранения, а потом я понял, что надо снова идти в госпиталь. Потому что рука начала давать о себе знать, - Павел машинально трет почерневшую руку, разрезанную по середине большим, свежим шрамом. Она теперь всегда зажата в кулак, пальцы почти не разгибаются. - Взрывное ранение от гранатомета. Были повреждены нервы, мышечная ткань разорвана. Осталось онемение. Служить мне дальше или нет, будет решать военно-врачебная комиссия.

«А Я РУССКИЙ, РОДИНУ ЛЮБЛЮ»

- Ты творческий человек, наверно обижен на прошлый приговор. Но без разговоров пошел на СВО. Не удрал в Грузию, Турцию. Для многих в «творческой интеллигенции» это стало неожиданностью, честно говоря.

- А я Родину люблю, у меня здесь жена, семья. Я не стыжусь, что я русский. Я не мог себе позволить сбежать. Да, пошел защищать.

- Некоторые коллеги, которые тебя защищали в 2019-м, стали «иноагентами» или вообще эмигрировали. Ты с кем-то поддерживаешь связь? Твое отношение к таким вещам?

- Каждый несет ответственность за свои поступки. Я же не судья. Все взрослые люди, осознают, что делают. Но я ни с кем из них не общаюсь.

Когда пришла повестка, раздумий не было - Павел сразу стал собирать вещи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А ты сам не думал в политику удариться, в партии вступить?

- Пока не думал. Все возможно. Я не знаю, как у меня жизнь повернется. Вон какие круговороты каждый день происходят…

- Ты после освобождения, кажется, говорил, что планируешь правозащитой заниматься.

- Да. Я ходил на одиночные пикеты, поддерживал заключенных, которых, как считал, задержали несправедливо. Конечно, за правду надо бороться. То, что со мной сами случилось в 2019-м, – большая ошибка. Но это не значит, что я перестал любить свою страну. Так что никаких сомнений - служить или нет - у меня не было.

«ТАМ ПОДВИГИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Павел рассказал, что собираясь на СВО, потратил на свое снаряжение 150 тысяч рублей. Вместе с женой Катей бегали по военторгам.

- Откуда ты знал, что надо туда с собой брать?

- Я изучал, говорил с друзьями, которые и в СОБРе работают, и в военных структурах. На самом деле Минобороны дает почти все что нужно. Просто тут вопрос комфорта.

Допустим, разгрузочный жилет - не всем подразделениям подходит такой метод ношения боеприпасов, раций. Мне, например, комфортнее был боевой пояс.

- Я слышала, ты подвиг совершил? Можешь рассказать?

- Ну как подвиг… там каждый день такие подвиги совершаются.

- Но все-таки, что было?

- Однажды нас в очередной раз накрывали артиллерией. Взрывы становились все ближе, мы прятались в подвале. В какой-то момент я понял, что по нам бьют ещё и танки, вышел посмотреть, по какой цели работают. И тут по рации наши товарищи, которые были в подвале, в 10 метрах, сказали, что они 300-е (раненые. - Авт). Их завалило. Недолго думая, я и еще один сослуживец, взяли саперную лопату и пошли их вызволять. А артиллерия работает, беспилотники летают. Обстановка была, конечно... Но мы справились, достали всех из завалов. У ребят контузия была, у одного очень сильная. На носилках быстро занесли в дом заброшенный, а там уже медики делали свое дело.

«ЕДА, ЗАЖИГАЛКА — ВСЕ ОБЩЕЕ»

Про своих сослуживцев Устинов может рассказывать долго.

- Мы все стали друг другу близкими. Атмосфера такая, что даже если человека не знаешь, он тебе протянет руку помощи, а ты ему. Еда, зажигалка – все общее. И в гораздо более крупных вещах, типа экипировки, ребята всегда помогут, поделятся. Я уж не говорю о спасении. Когда ты каждый день понимаешь, что через минуту тебя может уже не быть... это создает определенную ценность жизни и этих товарищеских связей.

Я и сейчас вот тут, в мирной Москве, ощущаю жизнь уже по-другому. Какое-то переосмысление ценностей произошло.

- А каково это было проснуться в своей кровати, где все тихо и спокойно?

- Это было волшебно. Первое время было ощущение, что я попал в какую-то сказку. Не верилось, что вот так спокойно может быть. Раньше жил и этого не замечал.

- Многие говорят: режет глаз, что здесь все в кафе сидят, гуляют, будто ничего не происходит. От донецких не раз слышала: приезжаем в Ростов, а там ... ночной клуб. Нас обстреливают, а вы тут танцуете. Ты как считаешь?

- Жизнь-то идет. Что, людям прекратить жить? Это невозможно. Есть военные, есть врачи, есть учителя. Конечно, когда приезжаешь, видишь мирную жизнь, опять в нее вливаешься, не по себе сначала… Но в любом случае, поддержка от мирного населения, волонтеры очень греют душу ребятам на СВО. Так что я бы не сказал, что все мирные люди так уж отстраненно живут.

«СТРАХ — ЭТО НОРМАЛЬНО»

- Первое время Паша часто на громкие звуки оборачивался, - вступает в разговор жена Устинова Екатерина. - Во сне разговаривал. А худой какой приехал! Я его тут откармливаю усиленно. Я так рада, что он дома.

Екатерина – верная подруга Павла. Вместе уже много лет, но поженились не сразу Фото: Иван МАКЕЕВ

Семье было очень непросто здесь его ждать. А маме вдвойне сложнее — двое ее сыновей мобилизованы, старший брат Устинова тоже на СВО.

- У нас с женами общий чат, там обменивались новостями от своих. Любую весточку передавали друг другу. Когда оттуда полная тишина, очень страшно. Про ранение я ничего не знала. И про то, что Паша едет домой в отпуск. Это был такой сюрприз, когда он позвонил в дверь! Но я его ругала, лучше бы раньше сказал, я бы меньше нервничала.

Екатерина – верная подруга Павла. Вместе уже много лет, но поженились не сразу.

- Когда его в СИЗО закрыли, я сама сказала - давай поженимся, чтоб свидания давали. Он отказался.

- Я не хотел такое важное событие за решеткой отметить, - объясняет Устинов. – Хотел, чтоб все красиво. Так и было потом.

- Тебе страшно возвращаться в зону СВО?

- Страх – нормальное ощущение. Каждый человек ощущает страх перед опасностью.

По крайней мере, я уже там побывал, и я могу себе представить, как это в реальности, а не какие-то надуманные мысли или фильмы.

- Там все не так, как в кино?

- Нет. Далеко не так. В реальности все гораздо острее.

СОСЛУЖИВЦЫ ОБАЛДЕВАЛИ: «ВАУ!»

- В России много сборов гуманитарки, бабушки носки вяжут, женщины-швеи шьют нательное белое, люди посылки собирают. Это все доходит до бойцов?

- Да! И это очень поддерживает. Письма детей… в них такие слова осознанные. Конечно, очень помогает что дома ждут. Катя переживала, мама, коллеги из театра. Они постоянно с женой на связи, узнавали, как там я, посылки передавали.

А на день рождения спросили, что нужно в первую очередь. Я попросил тепловизор. И мне его подарили (в «Новом Театре» рассказали, что скинулись все, кто сколько может. – Д.К,). Я очень благодарен коллегам за это.

- А что говорили сослуживцы, когда узнавали, что ты актер?

- «Вау!» Обалдевали, конечно. Ну, я им песни пел, чего не спеть.

- Песни пел?

- Ну да, чтобы разрядить обстановку. Так что мои актерские способности и там пригодились. Парням нравилось.

- А эта способность актеров вжиться в роль? Я не актер, конечно, но писала статьи «Журналист меняет профессию», устраивалась в места, куда лучше не попадать. Но я понимала, что это два-три дня моей жизни, а потом я буду жить, как раньше. Такая броня, что ли, от того, что происходит. У тебя такого не было - будто роль играешь?

- Бывало, конечно, ощущение, что все это не наяву. Как в какой-то психологической постановке…

- Военным стать желание не появилось?

- Нет. Я актер. Актер «Нового Театра». И каждый день, когда занимаюсь любимым делом, я счастлив. Мечтаю в кино сниматься, играть в спектаклях. Это все мое.

***

В театре мне сказали, что Павла ждут. Сейчас готовится премьера, спектакль «Лавр» по роману Водолазкина. Для Устинова есть одна из ключевых ролей. Но приступать к репетициям Уcтинов не может, потому что пока не ясно – отправят его на обратно служить, или спишут по ранению. Но в театр Павел часто ходит - повидаться с коллегами, посмотреть спектакль, как зритель.

В театре Павла ждут, для него есть одна из ключевых ролей в спектакле «Лавр» по роману Водолазкина Фото: Иван МАКЕЕВ

- На «Лубянского гримера» недавно ходил. Потрясающе! Всем искренне советую.

- А парням, которые хотят пойти служить добровольцами что бы ты посоветовал?

- Надо готовиться, например, купить самую важную экипировку и тренироваться в ней.

Это очень важно. И может спасти жизнь.

- Ну, а какой-нибудь моральный совет. Все же экипировка – не самое важное?

- На самом деле, это одно из самых важных. Но не важнее тактической медицины, котирую тоже нужно изучать, однажды она спасет жизнь — твою или товарища. А если говорить про моральную подготовку…

Надо просто знать, что там не будет, как в красивых героических фильмах, и быть к этому готовым.

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