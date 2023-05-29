Зеленский в страхе обещал, что после этого падет и Украина: Главный символ мощи украинской армии разбит

Зеленский объявил, что потеря города сильно ударит по эмоциональному состоянию ВСУ и может привести к давлению со стороны Запада Фото: REUTERS

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ – "ЧЕЙ БАХМУТ?"

Пока в России народ спорит, как правильно называть освобожденный российскими штурмовиками город – Бахмут или Артемовск, на Украине идут гораздо более ожесточенные дебаты по вопросу, который способен заменить знаменитый тест прежних лет – "Чей Крым?" – а именно, "чей Бахмут?" Ответственные функционеры и безответственные руководители команды Зеленского, наверное, скоро будут готовы убить друг друга только ради того, чтобы утвердить свою правоту.

- Штурм Бахмута россиянами закончен. Бахмут находится во вражеских руках, - уже и экс-генпрокурор Украины "Юла" Луценко, надевший военную форму и нацепивший знаки различия капитана, признал, что в "Бахмуте украинских войск нет", совсем нет, и украинцы отброшены на несколько километров от города, а замминистра обороны Незалежной Ганна Маляр твердит, как заведенный попугайчик, что ВСУ контролируют несколько кварталов на юго-западных окраинах вокруг разрушенного памятника советскому истребителю МиГ-17, по которому этот район города получил свое название "Самолет".

И предмет этих споров – это вопрос не диспозиции каких-то частей и подразделений, а гораздо более важный – репутация президента (пока еще) Украины Володымыра Зеленского, вопрос, ответ на который способен вызвать катастрофические последствия для нынешней украинской власти. Потому и бьются члены команда, отрицая очевидную даже ребенку реальность, что им надо спасти имидж своего шефа, спасти его, а через него – и себя. Причем, на этот экзистенциальный уровень, на принципиальную высоту противостояния оборону Бахмута вывел не кто-нибудь, а непосредственно сам Зеленский своей упоротой упертостью.

САРАТОГА И СТАЛИНГРАД В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Напомним, кстати, что главком ВСУ Валерий Залужный, который так удачно пропал отовсюду из зоны общественного внимания как раз накануне "падения" Бахмута, еще с декабря, если не раньше на заседаниях Ставки Зеленского требовал, просил и умолял сдать город и отвести войска, чтобы сохранить подготовленные Киевом резервы для анонсированного наступления. Его, кстати, в этом поддерживали и западные стратеги из США, Великобритании и других стран НАТО. Поступить так советовал Залужному и Зеленскому и начальник Объединенного Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Вот только Зеленского это не устраивало. То ли у него окончательно съехала крыша, то ли болезненное желание славы и падкость на овации пересилило в бывшем артисте и нынешнем наркофюрере Украины все аргументы разума. И он периодически вместе со своими штатными и внештатными пропагандистами, "врунами на доверии" продолжал делать заявления о том, что "Украина Бахмут не сдаст", что "Бахмут – не просто фортеция (крепость), а символ украинской незламности (стойкости, несломленности).

В марте Зеленский объявил, что потеря города сильно ударит по эмоциональному состоянию ВСУ и может привести к давлению со стороны Запада, который заставит Украину пойти на компромисс с Россией. "Потеря Бахмута будет означать политическое поражение и может привести к поражению", — передало слова Зеленского американское агентство Associated Press. В середине апреля Зеленский сделал очередное заявление насчет Бахмута: по его словам, потеря города вынудит Киев начать переговоры. "Если вы сдадите Бахмут, это вы потеряете Украину", – практически обвинил Зеленский ВСУ, предваряя события. Американцам у Зеленского впаривали понятную и приятную для них мысль, что "оборона Бахмута – это как битва при Саратоге" (первая крупная победа североамериканских колонистов над частями регулярной английской армии в Войне за независимость США в 1777-м году - прим. авт.). А не обремененным глубокими историческими познаниями украинцам внушали, что "Бахмут – это украинский Сталинград". Правда, забывали добавить, что Бахмут для Украины – это как Сталинград для Паулюса и Гитлера. Как оно в итоге и получилось.

ОТВЛЕЧЬ ОТ БАХМУТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Все сводилось к экзистенциальному опять же выбору, сделанному Зеленским: "Падет Бахмут – падет и Украина". В прошлом году аналогичное сравнение Киев раскручивал по Мариуполю. Так что, "колея" оказалась совсем не новой.

Но удар для Зеленского оказался настолько силен, что первоначально он даже не смог соврать и признал очевидное. Кстати, новость застала его на саммите "большой семерки" в Хиросиме, где на вопрос журналистов о том, остается ли Бахмут под контролем ВСУ, Зеленский на пресс-конференции аж с самим президентом США Джозефом Байденом с трудом выдавил из себя: "Не думаю, что это так". Правда, уже через час и он сам, и его подельники стали всех убеждать, что его неправильно поняли, и что сам он имел в виду совсем другое.

И перед Киевом встала другая задача – любой ценой нивелировать это поражение, чтобы отвлечь внимание украинцев и от него, и от того факта, что в боях за этот город погибли более 72 тысяч ВСУшников, а в 2-3 раза большее их количество были ранены или стали инвалидами. Испытанная на Северодонецке методика, что "у нас таких городов-фортеций еще больше двадцати", уже не смогла бы достичь цели. И Зеленский с подельниками кинулись в омут мелких, но распиаренных "перемог", выдаивая их досуха.

Тут же начались атаки беспилотниками объектов на территории "старой" России, неэффективные, но эффектные. Сначала воздушными, потом надводными попытались атаковать корабль ВМФ России "Иван Хурс". Безуспешно. В Белгородскую область при поддержке ВСУ послали отряд диверсантов – имитировать народное восстание. Получилось тоже не очень. В смысле, очень, но неубедительно. Попытались начать контрнаступление на Бахмут с целью окружения находящихся там российских подразделений, но за 10 дней не смогли захватить даже маленькую деревню Клещеевка, и все пришлось свернуть. Это совсем не отменяет наступление, которого о Зеленского ждут не только на Украине, но в первую очередь – на Западе. Но пока все попытки и боевых действия, и заявлений, и пиар-акций, которые должны нивелировать горечь утраты Бахмута, уходят в песок. А ВСУшники, которых командование бросает на убой, чтобы добиться перемоги хоть где-то, превращается в окровавленное пушечное мясо. И новые провокации и кровавые акции Киева не за горами.

На какие ухищрения только ни шли в Киеве, а украинский Бахмут пал. А русский Артемовск возродится. И на какие бы ухищрения Зеленский и компания ни пойдут в будущем, нынешний режим на Украине тоже падет. И это так же неизбежно, как восход Солнца на востоке и заход его на Западе.

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