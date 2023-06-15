Приговор уже вынесен: почему Украину не спасут ни чужие боги, ни горящие немецкие танки

Боевая работа расчетов гаубиц "Мста-Б" артиллерийских подразделений Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. Кадр из видео, пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Первый раз немецкие танки жгли в Запорожской области в 1943 году, во время операции по взлому оборонительной линии «Вотан». Оккупанты поспешили так ее назвать в честь древнегерманского бога Вотана (в скандинавском языческом эпосе это Один). Помогло мало. Чужого бога выгнали прочь вместе с его бесенятами, с теми, кто успел убежать.

Воистину, надо лишиться остатков ума, чтобы спустя ровно 80 лет, в юбилей освобождения этих мест от германских войск, призвать себе на помощь немецкие танки и намалевать у них на бортах такие же белые кресты под названием «балкенкройц» и начать воевать с русскими в Запорожье. То есть, полностью повторить всю драматургию своего старого унижения.

Осень 1943 г. Немецкий танк Т-IV, захваченный советскими войсками 1-й Украинского фронта. Фото: Федор Левшин/Красная звезда/ТАСС

Наш Господь, заступник и хранитель этих земель, должно быть страшно удивился при виде немецких танков, опять ползущих по Дикой степи. Ну и пособил нашим их всех пожечь, от греха.

Уничтоженный нашими бойцами немецкий танк на службе ВСУ с характерным крестом на башне. Кадр из видео Фото: REUTERS

Если искать объяснение этим совпадениям в сакральных областях, то умные люди насторожились бы уже после позорной сдачи в плен полка «Азов» (запрещенная в РФ организация) в Мариуполе. Тоже на знаменах таскали древнегерманскую руну, а потом не знали, как спасти свои шкуры. В общем, не ладится у чужих древних богов на нашей земле, наш Бог тверже, что и было всем явлено.

Хотя, сначала украинского наступления, немецкая пресса, захлебываясь от радости, писала, что «русские танки — всего лишь лакомство для больших немецких котов» («Штерн») или «весь мир ждал этого наступления, немецкие танки снова воюют с русскими» («Бильд»). Через неделю вся немецкая пресса вдруг стыдливо замолчала. По данным президента РФ, на тот момент было сожжено 160 танков и 350 бронемашин. Из них, по данным Минобороны РФ – 11 «Леопардов». Объявить эти грустные факты «кремлевской пропагандой» не получилось. В Сети сейчас масса снимков и видео с этими горелыми «немецкими кошками», снято и с воздуха, и с земли. Очень неудобно получилось, учитывая стоимость этих танков: от 5,7 миллионов евро и до 15 миллионов. Тут еще и акции производителя этих танков «Рейнметалл» рухнули на 8,5%, видимо не выдержали исторических аналогий. Биржевые брокеры решили, что все это может закончиться традиционно – штурмом Берлина и запаниковали? Немецкие политики, ощутив историческую память, начали спасать ситуацию. Задача сложнейшая – тут надо как-то выкрутиться из аналогий с Третьим Рейхом и главное, перед США и своими налогоплательщиками-избирателями лицо сохранить. Отправили отдуваться главу МИД ФРГ Анналену Бербок. Был выбрана древняя, но во все времена работающая тактика: «я – не я, и лошадь не моя»:

- Вы же не говорите про свой айфон, что он американский. Вы говорите, что он ваш. Такая же история и с танками… Прошу не называть их немецкими. Немецкие они в Германии, а это — уже украинские. И что они с ними делают к нам не относится,» - заявила фрау Бербок.

Танкисты ВСУ осваивают немецкую боевую машину Leopard А1 на полигоне в Германии, май 2023 года. Фото: REUTERS

Хотя, весь мир видел «балкенкройцы» на бортах «Леопардов».

Предположу, что до немцев стало что-то доходить. Некоторые старые истины только так и доходят: после хорошей затрещины с искрами из глаз. Тем более, во второй раз. Ну объяснили же немцам в 1941-45 – не надо к нам ездить на танках! Так приезжайте – туристами, бизнесменами. Дружно же жили после той страшной войны! Выгодно дружили. Доброй волей, не прося ничего взамен, Россия объединила Германии – ГДР и ФРГ, показав, что прошлое прощено. Но не забыто. Неужели немецкие политики такие неблагодарные и необучаемые? Скоро узнаем.

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