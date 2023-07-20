«В момент смерти говорила с родителями по телефону»: Отец девочки, погибшей при атаке украинских беспилотников на Крым, оказался военным

В ту ночь девочка сбежала встречать рассвет ФОТО: соцсети

Рано утром 20 июля Крым атаковал украинский беспилотник. Вражеский БПЛА попал по зданию в поселке Раздольное, рядом с которым в это время как раз проходила 14-летняя школьница. Девочка погибла от полученных травм.

Александра Лаврентьева (имя изменено, - прим. Ред) этим летом только закончила 8-й класс. Общительная девочка хорошо училась и увлекалась танцами. Проблемным ребенком ее было сложно назвать, но в эту ночь Саша ушла из дома к подругам.

- Она ушла встречать рассвет с подругами. Меня с ней не было, тяжело пока об этом говорить, - рассказала KP.RU одна из близких знакомых погибшей девочки. – Не знаю, насколько правда, что она сбежала из дома, но говорят, что в момент прилета БПЛА она разговаривала с родителями по телефону. Папа у нее военный.

Отношения с родителями, по словам друзей Саши, у нее были хорошие и теплые. У девочки остался младший брат. Сейчас ее страницы в соцсетях заполонили посты от знакомых с соболезнованиями.

«Спасибо тебе за время, проведенное вместе. Я тебя очень сильно люблю, и не знаю, как буду без тебя жить. Спасибо за все, любимая», «Нам тебя будет не хватать. Ты прожила счастливую жизнь. Будем тебя помнить и скорбеть», «Земля тебе пухом, очень жаль, что так происходит», - пишут на память близкие Александры.

Школьница хорошо училась и увлекалась танцами ФОТО: соцсети

Свои соболезнования семье принес и глава Крыма Сергей Аксенов. Именно он первым сообщил о случившемся.

- В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы, - отметил Аксенов. – К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка.

Напомним, что всего несколько дней назад, 17 июля, во время теракта на Крымском мосту пострадала еще одна девочка. 14-летняя школьница ехала с родителями в отпуск из Белгородской области, когда случилось ЧП. Взрослые погибли на месте. Девочка выжила, но осталась сиротой.

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