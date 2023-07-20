Светлана Дружинина сделала заявление о печальной участи Кристины Орбакайте и Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светлана Дружинина дала очень пронзительное интервью. В нем режиссер рассказала о печальной участи Кристины Орбакайте и Аллы Пугачевой.

Кристина Орбакайте много лет живет на две страны. Певица работала в России, а в США у нее живут дочь Клавдия и муж Михаил Земцов. В настоящее время вся семья артистки разбросана по миру.

Так, ее мама Алла Пугачева полтора года назад обосновалась в Израиле с младшими детьми Лизой и Гарри. Младший сын Дени Байсаров живет то в Европе, то в Штатах. Старший сын Никита Пресняков с женой Аленой Красновой переехал в Америку.

Сама Кристина продолжает гастролировать по миру, в том числе выступает и в России. "У нее в США семья - муж, дочь. У нее в прошлом было много семейных неприятностей. Она не говорила худо ни про нашу страну, ни про то, что происходит в мире", - поделилась 87-летняя Светлана Дружинина в шоу "Эмпатия Манучи".

Режиссер уточнила, что в настоящее время Орбакайте оказалась между двух огней: "Мы с ней переписываемся. У нее очень сложное положение... Там мать, муж, чадо, а тут - Родина. Она придерживается точного нейтралитета. Кристина зарабатывает деньги тем, что умеет, и делает это более чем профессионально".

Дружинина не поливает грязью и маму певицы Аллу Борисовну. Режиссер уверена, что Примадонна очень тоскует по России, так как ей там несладко.

"Мне очень жалко Аллу Борисовну. Посмотрите, как она сама себя наказала. Здесь бы ее носили на руках. Она отказала сама себе в славе. Это гораздо страшнее, чем потерять деньги, замок в Грязи. Эмиграция - кара", - сокрушается кинодеятель.