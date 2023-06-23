Что стало с чеченским внуком Аллы Пугачевой после эмиграции

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Несколько месяцев назад вся семья Аллы Пугачевой покинула Россию. Сама Примадонна обосновалась с пятым мужем и близнецами Лизой и Гарри в Израиле. Старшая дочь певицы Кристина Орбакайте улетела в Америку к мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии. В Штатах живет и старший внук Примадонны. Никита Пресняков строит новую жизнь за океаном. О младшем внуке певицы Дени Байсарове было крайне мало информации. На днях ситуация прояснилась.

Кристина Орбакайте родила своего второго сына Дени Байсарова от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Молодой человек развивал бизнес в Москве, но потом внезапно все бросил и исчез из поля зрения публики.

На днях Орбакайте рассказала, что уехала в отпуск в Европу. Кристина отправилась на отдых вместе с дочкой Клавдией в Италии. Как выяснилось, там же проводит время и 25-летний Дени.

Байсаров заметно изменился внешне. Он похудел и носит новую прическу. "Ровно год назад мы были во Франции, а сейчас мы в Италии. У нас каникулы! Совместные семейные итальянские каникулы. Мы вместе, с любовью к вам!" - написала артистка.

Стоит отметить, что ранее Алла Пугачева переписала на младшего внука просторные апартаменты в Филипповском переулке с видом на Храм Христа Спасителя. В свое время роскошную недвижимость Алле Борисовне подарил Руслан Байсаров. Сейчас квартиры похожей планировки в Филипповском переулке можно купить минимум за 300 миллионов рублей.