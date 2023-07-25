«После сепсиса началось осложнение»: как Кудрявцева, Началова, Слава и Старшенбаум сделали неудачную пластику груди

Певица Слава обратилась в прокуратуру с заявлением о проверке клиники доктора Хайдарова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Отечественные звезды любят похвастаться «идеальным результатом» пластики. Делают это часто те артисты, кто получает скидку от пластического хирурга: потому и рекламируют его услуги или его клинику. Так и складывается впечатление, что пластические операции – простой способ за большие деньги решить любые эстетические проблемы: постройнеть, помолодеть, изменить форму груди, ягодиц, носа и так далее. Однако любая пластическая операция – в первую очередь серьезное вмешательство в организм. А также любая пластическая операция может пройти с особенностями, ее ход и результаты зависят от особенностей и состояния организма, а также многих других факторов. Единицы артисток решаются рассказать о неудачной пластике, а большинство молчат: понимают, что после признаний получат серию нападок и оскорблений из серии «сама виновата».

Однако есть артистки, кто честно рассказывает женщинам о неудачной пластике. Певицы Слава и Любовь Успенская остались недовольны результатами пластики у хирурга Тимура Хайдарова, поэтому обращались к другим врачам, чтобы переделать операции. Сейчас гремит скандал: Слава и Любовь Успенская обратились в прокуратуру, Минздрав, Росздравнадзор с заявлением о проверке клиники доктора Хайдарова и конкретно их операций. Пока ждем результатов – вспоминаем другие неудачные операции звезд по поводу изменения формы груди. У наших звезд большой и печальный «пластический опыт» изменения размера и формы груди. Рассказываем только несколько историй.

Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум убрала импланты. Фото: социальные сети

Актриса Анна Старшенбаум тоже обращалась к опытному пластическому хирургу, чтобы исправить последствия операции у другого доктора. Старшенбаум так объясняла причину повторной операции: «После грудного вскармливания сына я значительно похудела и тогда решилась на кардинальный шаг – подтяжку груди. К великому сожалению, я попала в руки к «не тому врачу» и под лозунгом «ну без имплантатов тут никак» было принято решение сделать подтяжку с небольшими имплантатами. В процессе операции их заменили на достаточно увесистые, не посоветовавшись со мной ». Год после операции Старшенбаум боролась с ее последствиями: «Помимо проблемы с размером у меня началась сильная иммунная реакция. Проблемы с кожей , желудочно-кишечным трактом, постоянная слабость и ощущение вечной интоксикации. Боли в груди и спине, бессонница, туман в голове…» Старшенбаум обратилась к другому пластическому хирургу, который убрал ей импланты и актриса, как и раньше, прекрасно себя чувствует.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева умоляет женщин не менять форму и размер груди — опасно для здоровья. Фото: НТВ.

Телеведущая три с половиной года назад проходила реабилитационное лечение в московской клинике после операции по удалению грудных имплантов. У Кудрявцевой протек грудной имплант, из-за чего было проведено экстренное хирургическое вмешательство, которое продолжалось три с половиной часа. Операция была серьезная. Лера Кудрявцева после такой истории дала совет - отказаться от операций по увеличению размера груди: «Это все бизнес. Женщины должны понимать, что пластическая хирургия очень прибыльна, поэтому перед операцией необходимо внимательно ознакомиться со всем, что пишут авторитетные издания. Врачи вам этого могут не рассказать».

Лера объяснила, что произошло с установленным у нее грудным имплантом: «Силикон выливался из порванного импланта минимум 5 - 6 лет. Он выливался и начал входить во все лимфоузлы, ткани, складки, вообще в организм. Одна грудь, где был порванный имплант - там просто была каша. И вот эта каша «залезла» у меня под мышку, в плечо, во все ткани. Мне помимо того, что удаляли имплант, мне еще этот силикон, просто оттуда выcкребали».

Юлия Началова

Проблемы со здоровьем у Юлии Началовой начались после неудачной пластики груди. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Смерть 38-летней певицы четыре года назад шокировала многих. Юлия попала в больницу с начинающейся гангреной, на этом фоне обострились серьезные хронические болезни. Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Хронические болезни у Юлии развились после того, как она сделала неудачную пластику груди.

Певица увеличила грудь до четвертого размера после рождения дочери в московской клинике. Началова рассказывала: «Сделав операцию, я стала изучать, как она влияет на здоровье. Оказалось, это огромный риск: есть опасность развития разных серьезных осложнений, в том числе и рака». Потом Началова развелась с мужем и уехала строить карьеру в Америку. Но Юля переживала, что в ней находится «химия» в виде имплантов. Поэтому певица решила избавиться от грудных имплантов: оплатила операцию по уменьшению груди в самой «крутой» клинике Калифорнии. Но операция обернулась осложнениями, о которых рассказала сама Юлия Началова: «Мне было трудно ходить и вообще шевелиться. Врачи ежедневно приезжали домой, потом я сама стала ездить в клинику на осмотры. Но раны воспалялись все сильнее. Меня мучила слабость, недомогание. Через неделю начался страшный озноб, температура подскочила до сорока… Во время операции мне занесли инфекцию - началось заражение. Пришлось делать повторную операцию для того, чтобы все исправить. Врачи вытащили меня с того света. В этот раз все прошло идеально, через два дня швы стали заживать. Но после сепсиса началось осложнение: стали отказывать почки...» Молодая женщина тогда выздоровела и вернулась к привычной жизни. Первые проблемы со здоровьем (развитие хронических "болячек") у Юлии Началовой начались спустя несколько лет. Не исключено, что запустили их серьезные осложнения после неудачной пластики. Данный факт не исключала и сама артистка, и медицинские эксперты.

Маша Малиновская

Маша Малиновская сначала увеличила грудь, а потом решила уменьшить. И результаты пластики ее шокировали. Грудь стала ассиметричной: «Один сосок был в бюстгальтере, другой чуть ли не в подбородок мне смотрел. Трэш!»

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