Всплыла правда о возвращении Кристины Орбакайте в Россию

Кристина Орбакайте. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь Аллы Пугачевой давно живет на две страны. Раньше Кристина Орбакайте часто прилетала в Россию из CША по работе. Она играла в театре, снималась в кино, гастролировала. Сейчас артистка не выходит на сцену, от режиссеров тоже нет предложений. Да и с гастролями не очень складывается. Меж тем стало известно, что певица не прочь выступить на частных мероприятиях перед русскими толстосумами.

Достоянием общественности стал райдер Кристины Орбакайте для выступлений в России. Дочь Аллы Пугачевой на особых условиях готова спеть для российских богачей. Прилететь из США и дать закрытый концерт она согласна за пять миллионов рублей. При этом плату за корпоратив певица принимает только наличными.

Орбакайте настаивает на полной секретности выступления и проживания в России. Звезде нужно, чтобы окна в отеле завесили, а в зале запретили снимать.

Лететь в Россию из Нью-Йорка артистка согласна только бизнес-классом, а сидеть намерена лишь на определенных местах поближе к выходу. Перемещаться - на представительских иномарках не старше трех лет, говорится в райдере.

Готовить для артистки нужно строго по ее меню, закупать продукты на рынке. В номере звезды должны обязательно стоять три литра воды, а интернет должен быть заблаговременно оплачен. Во время пребывания в России певица требует частную охрану, пишут 7Дней. Суточные для каждого члена команды певицы в России составят две тысячи рублей.

Напомним, весной у Орбакайте сорвался тур по Европе. Ее концерты отменили, так как некоторым членам команды артистки не дали визы.

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