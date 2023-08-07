В Киеве свергли герб СССР на монументе Родине-матери и водрузили трезубец. Фото: REUTERS

На Купянском направлении отбито 8 атак, на Донецком - пять

Западная группировка войск на Купянском направлении отбила восемь атак ВСУ, вывела из строя до полуроты, три бронемашины, три автомобиля, две американские САУ М109 Paladin и польскую САУ Krab, а также две гаубицы «Мста-Б». Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять наскоков противника, который потерял до 170 боевиков, три бронемашины, пять автомобилей и САУ Krab. Группировка войск «Центр»на Краснолиманском направлении пресекла две атаки штурмовых групп ВСУ и нанесла им такой урон: до 110 националистов, две бронемашины, три автомобиля, американская артсистема М777 и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожила до полутора рот, две бронемашины, четыре автомобиля, РСЗО «Град», и артсистему М777, а на Запорожском направлении нивелировала до 80 боевиков, три бронемашины, четыре автомобиля, гаубица Д-30. На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 бойцов и 8 автомобилей. Силы ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS, противорадиолокационная ракета HARM и 16 украинских беспилотников. Завязывайте уже с полетами.

Украинским активистам не понравилась молитва Папы Римского

The New York Times сообщает, что украинские активисты на Всемирном дне молодежи в португальском городе Фатима раскритиковали Папу Римского из-за его молитвы за мир в незалежной. Они заявили: «Нужно кричать об этом конфликте, а он замалчивается». В Ватикане на выпад рагулей ответили, что понтифик просто тихо помолился за мир, в особенности в тех странах, где идут вооруженные столкновения. Может, этим украинским активистам не в Португалии митинговать, а попробовать свои силы на левобережье Днепра?

Немецкие социал-демократы требуют убивать русских издалека

Андреас Шварц, депутат бундестага от Социал-демократической партии, призвал канцлера Германии Олафа Шольца передать ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Немецкий народный избранник расстроен тем, что, контрнаступление могучей украинской армии продвигается слишком медленно и эти «лучшие в Европе войска» не имеют серьезной авиаподдержки. Шварц делает вывод: «Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля и отвоевать территорию». Геббельс его бы взял на должность младшего пропагандиста.

В Киеве свергли герб СССР, водрузили трезубец и считают, что «победили прошлое»

Свершилось: рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве. Установка трезубца была запланирована на субботу, но помешал сильный ветер. Как сообщил и. о. министра культуры и информационной политики самостийной Ростислав Карандеев, все работы по преобразованию самой высокой скульптуры незалежной должны быть завершены к Дню независимости, 24 августа. Герб СССР, который был на щите скульптуры со дня ее открытия, 9 мая 1981 года, отправят на хранение в музей Второй мировой войны. А Юрий Савчук, гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой предложил памятник «Родина-мать» переименовать в «Украина-мать». Такое решение Минкультуры также может утвердить до 24 августа. А что, Украина вам — не Родина?

Британцы и датчане учат ВСУ «преступным методам ведения боев»

Из датского посольства в Киеве прошла утечка: военные инструкторы НАТО из Дании и Британии еще в первой половине 2021-го прибывали на украинскую территорию для подготовки боевиков «Азова» (запрещенного в России). Крутые парни из Копенгагена и Лондона приезжали в Бердянск и Урзуф. Шестеро инструкторов прилетели через киевский аэропорт Борисполь в конце мая 2021 года. Они отправились в 56-ю бригаду ВСУ, где располагалась главная база «азовцев». Шла интенсивная подготовка западными офицерами украинских боевиков. Были задействованы «преступные методы ведения боевых действий». Это так они готовились к выполнению Минских соглашений?

Подоляк разбушевался по поводу Польши

Михаилу Подоляке, похоже, пора показаться врачу. Советник главы офиса президента Украины в эфире украинского телеканала «Дом» заявил, что Украина будет считать Польшу близким другом только... до окончания боевых действий. А после окончания боев две страны будут конкурировать «за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее». В Польше ранее признали, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний киевских политиков. В частности, по поводу отказа Варшавы открыть свою границу для зерна из незалежной. А вы им закройте границу для провоза оружия — еще не то услышите.

Британские ракеты вновь прилетели по Чонгарскому мосту

Владимир Сальдо, херсонский губернатор, сообщил, что в результате ракетного обстрела ВСУ в Херсонской области повреждены газопровод и автомобильный мост. Украинцы выпустили ракеты Storm Shadow по мосту через пролив Тонкий. Он соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Националисты выпустили 12 ракет, 9 из них были перехвачены российской системой ПВО. Один мирный житель, проезжавший в момент обстрела по мосту, был ранен. По данным Сальдо, из-за ракетной атаки Украины без газа остались 20 тысяч мирных граждан, а повреждения мост невелики и будут быстро устранены. А работа пропускного пункта Чонгар приостановлена. Лондонские приветы здесь считают и запоминают.

В аравийской пустыне перемалывают самостийную воду в ступе

Агентство DPA сообщило, что Саудовская Аравии на переговорах в Джидде представила свой план по урегулированию конфликта на Украине, отличный от плана Зеленского. Он был представлен не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран» и Россия была проинформирована о плане. Там есть и о целостности Украины, и о прекращение огня на всех фронтах, и о начале мирных переговоров под эгидой ООН, и об обмене пленными. В этих двухдневных консультациях по украинскому кризису в Джидде участвуют представители около трех десятков стран. И они достигли соглашения по двум из 10 вопросов после первого дня консультаций. Какие молодцы, можно взять с полки пирожок.