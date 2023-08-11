«Помогите ради Аллаха»: жертвы хирурга Хайдарова попросили защиты у главы Чечни

Сам Тимур Хайдаров находится на отдыхе в Турции Фото: Михаил ФРОЛОВ

С каждым днем «силиконовый скандал» вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова раскручивается все сильнее. С публичными обвинениями выступают все новые и новые граждане. Так, москвич Александр Вдовин, который, по его словам, сам хирург — только челюстно-лицевой, рассказал KP.RU, что после пластической операции на ягодицах у него началось воспаление: рана на мягком месте буквально сочится гноем.

А в пятницу, 11 августа, в Сети появился ролик, где пятеро женщин заявляют, что тоже являются жертвами Хайдарова и просят защиты у главы Чечни Рамзана Кадырова и его сподвижника, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова.

«Мы, женщины, пострадавшие от рук пластического хирурга Тимура Хайдарова обращаемся к вам, как к настоящим мужчинам», - говорит одна героиня видео. «Мы все, пострадавшие девушки, боимся одного: что он [Хайдаров] сейчас уедет в другую страну и будет кромсать девушек уже там. Очень много пострадавших по всему миру. Мы просим вас о помощи», - продолжает другая.

В ролике мелькают фотографии с последствиями неудачной пластики. Из соображений этики изображения искажены мозаикой, но можно понять, что на них раны в области талии. «Остальное даже неудобно вам показывать, так как вы мужчины-мусульмане. Но все это есть в открытых источниках», - говорит еще одна заявительница.

«Когда мы страдаем от физической и моральной боли, этот человек на наши деньги катается на яхте и смеется нам в лицо, - горько говорит девушка на видео, имея в виду Тимура Хайдарова. - Неужели за нас некому заступиться?».

Еще одна женщина на видео сообщает, что «Нам и нашим семьям поступают угрозы за то, что мы не молчим». Ролик заканчивается фразой «Верим в вашу победу во всем и уповаем на вас. Аллах с нами!»

В соцсетях обращение успели назвать «манифестом мусульманских женщин, которые раскаиваются в том, что делали неодобряемые исламом операции». Однако очевидно, что не все женщины в ролике мусульманки. Как минимум две из них выглядят совершенно светскими дамами, с ярким макияжем и т. п. Лишь у одной девушки прикрыта голова, как того требуют мусульманские традиции в той же Чечне.

О реакции адресатов обращения пока ничего неизвестно.

Сам Тимур Хайдаров с семьей по-прежнему находится на отдыхе в Турции. Его второй адвокат Александр Бенхин в интервью KP.RU заявил, что семье его подзащитного поступают угрозы. Интересно, что супруга Бенхина тоже делала маммопластику у Хайдарова — по ее словам, весьма успешно.

Напомним, «силиконовый скандал» грянул, когда певица Слава рассказала у себя в соцсети о неудачной пластике груди у Хайдарова — после операции на теле остались страшные рубцы. После этого о похожих случаях стали рассказывать и другие женщины.

Защитники у хирурга тоже есть. Среди них, например, Филипп Киркоров — певец гордится точеными формами, которые он обрел благодаря Хайдарову. Сам хирург не раз говорил, что осложнения у его бывших пациентов связаны с несоблюдением правил реабилитации в постоперационном периоде.

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