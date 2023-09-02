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С 24 февраля Вооруженные силы России проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2023 года.

Министерство обороны России сообщило, что украинские войска с 25 августа по 1 сентября потеряли более 5,6 тысячи военнослужащих и наемников на разных направлениях.

Российские военное ведомство заявило, что командиры соединений Вооруженных сил Украины специально и без прикрытия бросают в мясные штурмы своих бойцов для того, чтобы они пешком проходили через минно-взрывные заграждения ВС РФ.

Большая часть личного состава ВСУ отказывается от выполнения боевых задач по форсированию реки Днепр на Херсонском направлении, сообщает Минобороны РФ. Стоит отметить, что за прошедшую неделю на данном направлении было уничтожено до 230 украинских военнослужащих, а также 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.

Между тем, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины – ведомства, ответственного за организацию большинства террористических атак против гражданской инфраструктуры и мирных жителей в России – Кирилл Буданов захотел перенести боевые действия с территории Украины в РФ, чем пошел наперекор украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Вооруженные России нанесли пять групповых ударов по военным объектам на Украине за неделю. В результате было нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, поражены цеха по сборке надводных беспилотников, а также уничтожены комплексы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня и другая бронетехника украинской армии.