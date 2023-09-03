Собчак и Бородина сцепились у всех на виду

Ксения Бородина высмеяла Ксению Собчак. Фото: социальные сети

Ксения Бородина высмеяла выставившую грудь напоказ Ксению Собчак. Блондинка молчать не стала и сказала в ответ все, что думает о коллеге по бревну на "Доме-2". Публичная перепалка обернулась скандалом.

Все началось после того, как Ксения Собчак разместила в блоге ролик, в котором выходит из салона. На знаменитости драные джинсы и пикантный топик. Сквозь дыры в топе наружу стремилась вырваться грудь блондинки.

Ксения Бородина не смогла молча смотреть на это. "Ксюш, у тебя был крутой концептуальный стиль. Мне нравились твои жакеты и брючные костюмы. Какая муха тебя укусила?" - поинтересовалась она у заклятой подруги.

Ответ от Собчак долго ждать не пришлось. Явно уязвленная модница совершенно не стеснялась в выражениях. "Дорогая, даже если ты перестала одевать на Черкизоне и считаешь Алеко почти что Дуниной современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это) не стоит давать советы, о которых тебя не просят", - сказала, как отрезала, жена Константина Богомолова.

Бородина решила продолжить публичную перепалку. Она припомнила Собчак, как та увозила вещи из "Дома-2".

"Не все рождались в семье мэра, с серебряной ложкой. Ты решила выставить меня простушкой, хотя я знаю, как следишь за моими образами и изменениями. Про Черкизон не тебе мне рассказывать. Ты колготки не разрешала выкинуть с дырками и все домой собирала. Пуховики все тоже за тобой домой уехали. Давай не будь такой злой", - парировала Ксения.

Напомним, недавно Бородина вспоминала о работе с Собчак на "Доме-2". Блондинка появилась на поляне в 2004 году и проработала в скандальном шоу почти восемь лет. "Я страдала, хотела уйти, потому что не выдерживала этого напора и агрессии в свой адрес... Да, она могла расшевелить зрителей, но все это было моим унижением", - рассказывала Бородина. В 2005 году между двумя дамами даже вспыхнула открытая ссора, закончившаяся дракой.