Близкий друг раскрыл правду про детей Аллы Пугачевой

Пугачева возвращаться на сцену точно не будет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева давно оставила сцену. Примадонна живет жизнью простой пенсионерки и всю себя отдает младшим детям - близнецам Лизе и Гарри. Как говорят в окружении звезды, наконец-то певица может себе это позволить.

Алла Пугачева сейчас полностью погружена в семью. Как заявил ее друг - иноагент Артемий Троицкий*, поклонникам не стоит ждать ее возвращения на сцену. По его словам, у Аллы Борисовны теперь другая жизнь.

Пугачева души не чает в младших детях Лизе и Гарри. Троицкий* сообщил, что наследники знаменитости - просто изумительные и очень умненькие. Именно с их рождением Примадонна испытала радость материнства. Ведь старшую дочь Кристину Орбакайте растила бабушка, так как Алла Борисовна постоянно гастролировала.

По словам музыкального критика, Пугачева возвращаться на сцену точно не будет.

Меж тем ранее поползли слухи о том, что отцом двойняшек Лизы и Гарри может оказаться не пятый муж Примадонны, а ее бывший фаворит - участник телепроекта "Фактор А" Сергей Савин. Музыкант много времени проводил с артисткой. Услышав о том, что народ распускает слухи о его возможном отцовстве, он заявил: "Если слухи будут множиться, готов сдать ДНК-тест".

Напомним, Пугачева сейчас находится с семьей в Израиле. Певица покинула Россию весной 2022 года. После отъезда она дважды возвращалась в Москву - ради того, чтобы забрать документы детей из школы и на похороны Валентина Юдашкина.

*Минюст РФ включил Артемия Троицкого в список физлиц-иноагентов