Запорожская атомная электростанция временно сократит численность своего персонала из-за возросшей военной активности Вооруженных сил Украины

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибла женщина. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Президент Украины Владимир Зеленский признал замедление темпа боевых действий в ходе наступления ВСУ. Он отметил, что западное оружие поступает в Киев все медленнее, а для ускорения темпов наступления Украине нужно больше техники, в частности современные истребители.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев устроил провокацию в городе Константиновка, подконтрольном Вооруженным силам Украины, по такой же схеме, что и в Буче. На видео, размещенном Зеленским четко видно, что ракета по Константиновке была выпущена с северо-запада, где находятся исключительно позиции ВСУ, отметил дипломат. Обвинения западных СМИ в адрес России он назвал отвратительной ложью, которой прикрывается очередная «топорная провокация» Киева.

Страны Запада целенамеренно спровоцировали конфликт на Украине с целью сдерживания развития России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сарове. Глава государства отметил, что недоброжелатели России делали первые шаги в попытках ограничить технологический суверенитет и развитие страны еще в 2014 году.

Запорожская атомная электростанция (АЭС) временно сократит численность своего персонала из-за возросшей военной активности Вооруженных сил Украины в регионе. Эксперты агентства, которые находятся на ЗАЭС, сообщили, что начиная с прошлой субботы за три дня произошло около двух десятков взрывов, а затем за ними последовало еще несколько.