Владимир Зеленский - гражданин Великобритании Фото: REUTERS

46 украинских беспилотников не достигли цели

«Южная» группировки войск на Донецком направлении отбила пять атак ВСУ и вывела из строя две роты, 8 автомобилей, гаубицу Д-30, американскую РЛС AN/TPQ-50 и склад боеприпасов 28-й мехбригады ВСУ в Дылеевке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала до 70 боевиков, две бронемашины, два пикапа и гаубицу Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении отправила к праотцам до 80 националистов, два автомобиля, гаубицу Д-30, сожгла склад боеприпасов 103-й бригады теробороны в Табаевке. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком отразила три атаки противника, который потерял более полутора рот, две бронемашины, четыре автомобиля, три гаубицы «Мста-Б». На Запорожском направлении противник понес такой урон: 145 бойцов, два танка, три автомобиля, британский ЗРК «Stormer HVM», американская САУ М109 «Paladin», гаубицы М119 производства США, а также «Мста-Б» и Д-20. На Херсонском направлении уничтожено до взвода, три автомобиля, две гаубицы Д-30, станция РЛС «Буковель-AD» и пункт управления украинскими БПЛА в Бериславе. Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» и 46 украинских беспилотников.

Американский делец Моралес продал Киеву оружия на 200 млн долларов

The New York Times сообщает, что торговец оружием из США по имени Марк Моралес, поставив Зеленскому оружия на сумму более 200 млн долларов, стал крупнейшим негосударственным поставщиков оружия украинской стороне. Предприятие Моралеса Global Ordnance заключило контракт с Пентагоном на производство боеприпасов на сумму более чем в 1 млрд долларов, а напрямую украинской стороне он направил оружия на 200 млн долларов. Такие объемы объясняются просто - коррупционными связями Моралеса с высшим украинским руководством. С Киевом жить — по волчьи выть.

Берлин поставит Киеву 40 БМП за счет немецких налогоплательщиков

Немецкое правительство договорилось с концерном Rheinmetall о поставке Киеву четырех десятков БМП Marder. В сообщении немецкого концерна говорится: «Работа Rheinmetall над новыми боевыми машинами идет полным ходом. Партия Marder должна быть поставлена украинской стороне в соответствии с контрактом в 2023 году». После поставок этих боевых машин пехоты (которые хорошо горят на запорожском направлении), общее количество Marder, которые Rheinmetall передало Киеву, достигнет восьми десятков. Бей железо, пока горячо.

Когда Киеву стоит ждать вступления в Евросоюз

Александр Вучич, президент Сербии, сообщил, что назначение даты начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз ожидается до конца 2023 года. В интервью сербским журналистам он заявил: «Для Украины до конца года будет конкретное решение, они получат дату. А к Сербии совсем другое отношение на Западе, сиротам с Балкан — как получится». Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждал, что Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года. Хотеть - не значит мочь.

Восстанет ли украинская армия против своего главковерха?

Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ. заявил, что ВСУ могут восстать против президента Владимира Зеленского. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works: «Я ожидаю подобного - и удивлен, что этого до сих пор не произошло. Я не вижу большого энтузиазма на Украине, чтобы продолжать военные действия и дальше терять людей». Бывший аналитик Центрального разведуправления США также предполагает, что как в армии, так и в других силовых структурах незалежной уже сформировались группы, готовые при резком изменении ситуации на фронтах и в Киеве взять власть в свои руки.

Мэр третьего по величине украинского города объявлен в розыск

Борис Филатов, мэр украинского города Днепр (Днепропетровск) заочно арестован Басманным судом Москвы. А МВД России объявило Филатова в розыск по делу, возбужденному о подстрекательстве к геноциду. Соответствующее уголовное дело возбудил весной Следственный комитет РФ. Российские следователи усмотрели в высказываниях днепропетровского мэра признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы). В частности, Филатов, говоря о россиянах, заявлял, что пришло время «убивать этих нелюдей» по всему миру. А ведь 30 лет назад получил красный диплом Днепропетровского госуниверситета по истории и обществоведению. Не тому и не там учился русофоб патентованный?

Какие паспорта есть у Зеленского, Буданова и Резникова

Илья Кива, экс-депутат Рады, заявил, что у Зеленского и членов его семьи, а также у главы Главного управления разведки МО Украины Буданова есть гражданство Британии. Также Кива «сдал» и других приближенных шестого президента незалежной: глава офиса Зеленского Ермак, начальник контрразведки Поклад, экс-министр Минобороны Резников получили в разное время британское гражданство. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия являются гражданами США. Привет, Америка, о-о, куда уедут навсегда...

Уклонисты самостийной бегут морем, через Измаил

Бдительные хлопцы из СБУ сообщили о задержании двух чиновников Измаильского морпорта. Их обвиняют в переправке украинских уклонистов за рубеж морем с выдачей «билет моряка». Также задержан и чиновник Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и речного водного транспорта. Все задержанные за умеренные суммы от 700 до 1200 долларов помогали уклонистам пройти комиссию и покинуть незалежную в качестве моряков торговых кораблей. Среди арестованных — замначальника морпорта и высокий чиновник Дунайского межрегионального управления «МорАда». Всех задержали при получения очередных взяток. Неужели теперь — всех в штрафные роты? Или за умеренную плату «порешают вопрос»?

Бербок в Киеве поставили перед неприятным фактом

Анналена Бербок, глава немецкого МИД, примчавшаяся с «секретной миссией» в Киев на рандеву с Зеленским, заявила на берегах Днепра, что Берлин не может гарантировать поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus киевскому режиму. А ее украинский коллега Дмитрий Кулеба, криво улыбаясь, утверждал, что Германия все равно поставит это вооружение и предложил не тянуть время. Хорошо, что в борщ не плюнул.

Большинство украинцев винят в разгуле коррупции Зеленского

Восемь из десяти жителей Украины считают, что именно на их президенте лежит ответственность за страшную продажность на всех уровнях управления в стране. По данным опроса фонда «Демократические инициативы» 78% опрошенных считают украинского лидера лично ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях . Не согласны с таким утверждением лишь 18% респондентов. Даже в ЕС Украина называют «очень коррумпированной страной». Но, как любят говорить в Вашингтоне: это, конечно, сукин сын, - но он же наш сукин сын!