У Аллы Пугачевой после пластической операции начался сепсис

Алла Пугачева за свои 74 года не раз ложилась под нож пластического хирурга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алла Пугачева за свои 74 года не раз ложилась под нож пластического хирурга. Алла Борисовна неоднократно откачивала лишний жир, делала подтяжки. Однажды хирургическое вмешательство чуть ее не убило.

Филипп Киркоров вспомнил, как его бывшая жена Алла Пугачева едва не умерла после пластической операции. По словам артиста, Примадонна решилась на хирургическое вмешательство за границей. Манипуляции прошли с осложнениями. У знаменитости начался сепсис после липосакции.

"Великая певица наша, легенда Алла Пугачева. Она подписала бумаги. Она поняла, что если останется там, то ее не станет, у нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора", - рассказал народный артист России в эфире шоу "Малахов" на канале "Россия 1".

Алла Борисовна сейчас прекрасно выглядит. В студии на экраны вывели ее недавние фотографии. "Дай Бог ей здоровья. Посмотри, как выглядит, девчонка!" - воскликнул Киркоров, обращаясь к Андрею Малахову.

Кстати, о том, что Пугачева едва не умерла, недавно вспомнила астролог Тамара Глоба. Она рассказала о том, что в личной беседе предупреждала Примадонну о смертельной опасности. Если верить эксперту, то совсем скоро певица вернется в Россию. "Алла вернется. Это показывает прогноз. Здесь ее все. Здесь ее воздух. А там она существует в безвоздушном пространстве. Вот ты живешь, дышишь, ты не замечаешь воздуха. Но когда его вдруг лишаешься, жизнь становится невозможной", - заверила Глоба.